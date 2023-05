¿Dura ausencia? Juanfer Quintero se bajó para amistosos de Colombia

Después de la eliminación de Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2023-I, los jugadores salieron a vacaciones mientras que el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y directivas deciden cómo reestructurarán la plantilla para pelear el campeonato en segundo semestre.

Uno de los jugadores que salió a vacaciones y que no se sabe si pueda continuar, es Juan Fernando Quintero, máxima estrella del equipo, quien por estos días se encuentra en Argentina y aprovechó para hablar un poco de su actualidad en ESPN F90, donde confirmó que ve muy difícil estar en la Selección Colombia para fechas FIFA de junio.



“Seguramente, por lo que vengo con una lesión de casi una fractura, no voy a poder estar, pero estoy preparándome para lo que viene en las Eliminatorias. Tenemos muy buena Selección, todavía nos queda mucha energía por dar por la Selección y por nuestro país. Tenemos esa ilusión de clasificar al próximo Mundial”, dijo Juan Fernando Quintero.



Cabe mencionar que Quintero no juega hace dos meses y su último partido oficial lo hizo el pasado 12 de marzo en derrota de Junior contra Envigado 1-2, donde el volante marcó el único gol de su equipo.







De esta manera, Néstor Lorenzo no contará con Juan Fernando Quintero para las fechas FIFA de junio, en la que enfrentará a Irak en Valencia (viernes 16) y Alemania en Gelsenkirchen (martes 20).