Juan David Fuentes, talento hecho en España al servicio de Colombia

La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas continúa su preparación para el debut en el Sudamericano de la categoría, donde la tricolor juvenil jugará como anfitriona en Cali y Bogotá, buscando el cupo al Mundial de Indonesia.



Por ello, Cárdenas eligió un total de seis jugadores internacionales para este Sudamericano Sub-20, buscando de la mano de aquellos que se han formado en el exterior lograr el objetivo de quedar en una buena posición como anfitriones.



Uno de los que se destaca en el llamado y que lleva una semana unido a la concentración de la Selección Colombia Sub-20 es Juan David Fuentes, el atacante que juega en filial del FC Barcelona y que llega como una de las máximas figuras para el seleccionado de Cárdenas.



“Yo creo que le puedo aportar muchas cosas a la Selección, como ellos también me pueden aportar a mí porque no estoy acostumbrado a jugar en Sudamérica. Puedo aportarles mucho control del balón, estabilidad, gol e igual yo también tengo que aprender mucho de mi equipo y, si Dios quiere, nos van a salir bien las cosas", referenció Juan David Fuentes.



Con su acento español y gran estilo europeo, Fuentes de 19 años, ha sido un jugador de gran proyección en la masía del Barcelona, siendo importante en la segunda división con los culés, logrando en la última temporada 16 partidos jugados, siendo constantemente valorado por la prensa catalana sobre su crecimiento en el club azulgrana.



"Entre sudamericano Sub-17 y Sub-20 creo que tenía menos experiencia en el fútbol, venía de mis primeros dos años en el Barcelona y ahora me veo con mucha más. He sumado bastantes minutos y me veo con mucha confianza para este torneo”, mencionó Fuentes.



El atacante nacido en Montería salió desde muy joven a territorio europeo, haciendo su carrera en España que le ha permitido soñar con ayudar a potenciar a la Selección Colombia y piensa que buscar el cupo al Mundial será como una revancha para él tras los pasados torneos que ha jugado en juveniles.



y yo creo que es una revancha para mí, para el 'staff', para todos, creo que, y más con la Selección Colombia, tenemos que hacer las cosas bien y sin presión. Estamos trabajando cada día más de lo que queremos identificar en el campo y nos toca hacer un buen partido contra las cuatro selecciones para avanzar a la siguiente fase", finalizó el jugador del Barcelona B.



Por el momento, Juan David Fuentes espera ser el jugador que guía de Colombia de cara al gol y espera derrochar su talento y crecimiento el próximo 19 de enero contra Paraguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali.