Osorio dejó botado México por Colombia ¿iba en lugar de Queiroz?

Juan Carlos Osorio, luego de dejar al América de Cali, ha dado de que hablar por sus declaraciones. Pese a no ser polémicas, son reflexiones que llevan a pensar cuál es el destino del fútbol colombiano, teniendo en cuenta las falencias deportivas y administrativas que ha mostrado en los últimos años.



Al risaraldense lo han relacionado en múltiples ocasiones con la selección Colombia, en muchas ocasiones, afirmando que ha estado cerca. El entrenador habló con ESPN Fútbol América, acerca de un episodio que vivió en el 2018, durante el Mundial de Rusia, donde las directivas lo buscaron para llegar a la tricolor.



“En el Mundial de Rusia se me acercaron las autoridades de la Federación Colombiana y me prometieron el puesto de técnico de la Selección y claro, como colombiano es un orgullo” agregó Osorio.



Agregó que se arrepintió de la decisión que tomó posteriormente, dejando el banco del país manito “Cuando vencimos a Alemania, después enfrentamos a Brasil y los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara. Mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo de Alemania me ofrecieron otros cuatro años. Pero mi decisión fue renunciar. Yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera”.



“Ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar México, donde estaba teniendo una muy buena carrera en el fútbol y con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido buenos resultados”.