Henao fue con todo: 'Rincón reconoció que se quedó con ese dinero'

Cuando parecía 'cosa juzgada' la diferencia entre Freddy Rincón y Juan Carlos Henao, por una vieja diferencia de dinero que ya tiene 15 años, el conflicto, de repente, pareció revivir.

Este jueves el arquero Juan Carlos Henao respondió a la advertencia de Rincón respecto de posibles demandas. Dijo el exdelantero que lo trataron de ladrón y que acudiría a la justicia por el daño que le hicieron a su buen nombre. Y el arquero contraatacó.



"Yo nunca lo quise perjudicar, simplemente él se apropio de un dinero mío en Brasil; él reconoció en mi cara que se había quedado con ese dinero y luego me dijo que ya había saldado la deuda con el sindicato, cosa que no es verdad”, afirmó en entrevista con Blu Radio.



Dice Henao que tiene un cheque firmado por Freddy Rincón que respalda la deuda, el cual no pudo cobrar nunca.



“A mí esto me tiene muy dolido, al principio hablamos muy bien pero después empezó a tener conductas intimidantes, me trató con malos términos y por eso tomé la decisión de entablar una demanda”, dijo Henao.

El exarquero dijo que no quisiera pensar que Rincón está aprovechando que viene una temporada electoral en la que Henao tiene pretensiones, para afectar su prestigio. La pelea que había terminado ahora podría tomar un nuevo aire.