‘Cucho’ Hernández y los méritos que hizo para convencer a Lorenzo

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Brasil en Barranquilla y luego a Paraguay en Asunción, siendo partidos claves para el técnico Néstor Lorenzo, pues son pruebas de fuego para lograr mantenerse dentro de los clasificados al Mundial 2026.

Para esta fecha 5 y 6, Lorenzo ha padecido bajas importantes como la de Santiago Arias y la última confirmada que es la de Mateo Cassierra, quien venía enchufado en Zenit, pero se lesionó y no jugará con Colombia.



En su lugar entró el delantero de 24 años, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien ha tenido un nivel importante en el Columbus Crew de la MLS y sus estadísticas son envidiables, pues mantiene regularidad y pedía a gritos una oportunidad en la Selección Colombia.



‘Cucho’ no era llamado a la Selección Colombia desde el pasado 28 de enero de 2023. En aquella ocasión, el delantero fue parte del equipo titular de Néstor Lorenzo en un partido amistoso contra Estados Unidos, duelo que terminó sin goles y el del Columbus jugó 68 minutos.



Sin embargo, después de ese juego amistoso, nunca más fue llamado por Néstor Lorenzo y el ‘Cucho’ continuó marcando goles importantes en la MLS, pero no fue considerado por el argentino.



Desde ese entonces y hasta ahora, ‘Cucho’ Hernández jugó un total de 34 partidos con Columbus Crew, logrando marcar 22 goles, siendo protagonista en MLS, US Open y Leagues Cup. Además, también asistió en nueve oportunidades en esa misma cantidad de encuentros.



Ahora, habrá que esperar si el ‘Cucho’ no es solo un contentillo y Lorenzo decide darle la oportunidad de demostrar los goles que ha marcado en todo este tiempo, aunque de en primera instancia no parece que sea una opción como titular frente a Brasil, pero sin duda es una buena opción para el ataque para Colombia en esta doble fecha de Eliminatorias.



Temporada de ‘Cucho’ Hernández en la actual edición de MLS con Columbus Crew:



Partidos jugados: 30

Partidos como titular: 30

Minutos por juego: 88

Goles: 19

Asistencias: 7

Frecuencia goleadora: cada 139 minutos

Goles por juego: 0.6