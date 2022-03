José Pékerman ya sabe que es vencer a Colombia: de héroe a verdugo

Las Eliminatorias a Catar 2022, están por terminar. Los cuatro cupos para el camino al Mundial están ya definidos, quedando solo pendiente saber quién extenderá su ilusión, con el repechaje. Perú, Colombia y Chile lucharán este martes por llegar y no quedarse esperando hasta el 2026, donde posiblemente lleguen, con el aumento de cupos para la Conmebol.



El caso de la tricolor es claro, ganar y que Perú no lo haga contra Paraguay, o empatar, junto una derrota en Lima y que Chile no sume en Santiago. La tarea arranará para los de Rueda, visitando a Venezuela, con un viejo conocido por todos los de la tricolor.



José Pékerman, ahora en la otra orilla y con un proceso en Venezuela que apenas inicia, será juez de Colombia, que respira, con ayuda, soñando con ir a Catar 2022. El argentino fue quien regresó a la tricolor, luego de 16 años, a una cita mundialista. Ahora, puede decidir el destino de la tierra que lo acogió e hizo como uno más.



Pero no será la primera vez que Pékerman tenga como rival a Colombia, teniendo en cuenta que tuvo su paso previo por Argentina, no solo en la de mayores, sino en la Sub 20 de la albiceleste, donde cobijó y le dio visibilidad a una camada llena de figuras de talla mundial.



Hay que remontarse al Sudamericano de dicha categoría, de 1997, donde ambas selecciones integraron el grupo B. Partido que terminó empatado a un gol, con anotaciones de Pablo Aimar y Julián Téllez.



En la edición del 2001, la albiceleste de José se impuso a Coloma 4 a 1, que a la postre, terminaría siendo campeona en su casa, en el Mundial de la categoría. El registro se complementa con el partido correspondiente a las Eliminatorias de Alemania 2006, disputado en el Monumental de Núñez, donde la albiceleste ganó por la mínima diferencia, con tanto de Hernán Crespo. Casualmente, Reinaldo Rueda estaba al mando de Colombia en esa ocasión.