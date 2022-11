¡Cómo no emocionarse! Pékerman y su nostálgico mensaje sobre Colombia

Infortunadamente, Colombia está viviendo la fiesta mundialista por televisión, y sin poder ver a los representantes en Catar. Un cambio de dirección técnica que acabó con esa ilusión vivida con José Néstor Pékerman durante ocho años. Tal vez los mejores, pues lograron clasificar al Mundial de 2014 tras 16 años de sequía y en 2018 también lograron estar en Rusia.

El gran problema eran las críticas incesantes para José Néstor Pékerman que acabaron con el contrato laboral del estratega argentino en las filas de la Selección Colombia. Llegó Carlos Queiroz y luego Reinaldo Rueda, y ninguno de los dos pudo levantar al combinado nacional. Con Pékerman todo era armonía en la Selección Colombia, pero no aguantó el atosigamiento de la prensa y los comentarios negativos.



No obstante, tras tomar las riendas de la Selección de Venezuela y no poder clasificarlos al Mundial, José Pékerman no se perdió el Mundial y está viviendo la fiesta mundialista en Catar, en donde dedicó unas emotivas palabras para el combinado colombiano. Lo recuerda con mucho agrado y nostalgia, y mantuvo que nunca podrá ponerle un final a lo que sintió durante los ocho años como estratega del elenco ‘Tricolor’.



Jugador del Deportivo Independiente Medellín y entrenador de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman es un colombiano más y siempre lo demuestra con palabras de amor por el país. Como si fuera poco, recordó con alegría su paso por el combinado nacional de esta manera, “sé que todas las cosas a veces pueden tener un principio y un final, pero lo que nunca va a tener un final es el amor por Colombia”, inició su relato.



Posteriormente, describió ese sentimiento de dirigir a la Selección Colombia, “el amor por toda la gente, por todo lo que nos brindó, saber que uno hizo todo, dejó todo por esa camiseta, por esos colores, por esa necesidad de poder demostrar lo que verdaderamente es y que lo sigo pensando, a todos los futbolistas que participaron, que soñaron también, que lograron un gran objetivo”. José Néstor Pékerman no solo fue el guía que hizo que los futbolistas en cada convocatoria se creyeran el cuento de poder hacer historia, sino que potencializó a los jugadores, llevándolos a sus mejores momentos futbolísticos.