'Patrón' Bermúdez aconsejó a Rueda: ¿debe seguir o cambiar su idea?

Jorge 'Patrón' Bermúdez habló en Balón Dividido de ESPN sobre la Selección Colombia, que a mitad de semana entregará la lista de convocados para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, con los que buscará la hazaña en la Eliminatoria para un cupo al Mundial de Catar. El exfutbolista y ahora directivo de Boca Juniors, le dejó un consejo al técnico Reinaldo Rueda.

¿Qué debe hacer el seleccionar de Colombia según el 'Patrón´? "Continuar con la línea que él definió como propia. Si tiene uno u otro jugador que crea que está pasando un buen momento y lo quiere sumar, lo puede acercar, pero hay una línea de comportamiento en campo que aunque no le ha funcionado, él siempre ha tenido".



Bermúdez destacó que "sería importante entender que debe haber un complemento. Se deben sentir cómodos y muchas veces cuando llegan a jugar con Selección hay poco tiempo para que esas sensaciones estén claras, el técnico los pone en cancha y prácticamente no han podido jugar juntos. Yo sigo insistiendo que lo importante es la búsqueda del equipo, el corazón, la generación de las ideas, a qué va a jugar".



También se refirió al presente de hombres como Luis Fernando Muriel (Atalanta), Luis Díaz (Liverpool), Alfredo Morelos (Rangers) y Luis Sinisterra (Feyenoord), quienes vienen 'calientes' con el gol y pueden dar un aporte importante en la Selección.



"Ellos son finalizadores. No dejemos de pensar en Muriel, Luis Díaz, Sinisterra, Morelos, Borja, como finalizadores y no como hombres que tienen que generar ideas. Hay que llevar la pelota hasta el último cuarto de cancha, eso es lo que nos ha faltado, yo estoy tranquilo si Luis juega por un lado y Cuadrado por el otro, si Sinisterra juega por el otro, si Morelos juega de '9' o si juega Borja, el que juega, pero que le llegue la pelota. Que el equipo de otra imagen y llena de oportunidades el arco contrario", repuntó.