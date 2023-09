Pinto fue duro con Lorenzo por titularidad de dos referentes

Colombia debutó bien en las Eliminatorias y su victoria 1-0 sobre Venezuela fue vital para empezar a sumar de a tres puntos en el camino al Mundial 2026 y pese a que sufrieron, al final encontraron las respuestas para llevarse ese buen resultado.

Pese a haber conseguido ganar en el debut, las críticas a Néstor Lorenzo no se hicieron esperar y muchos no estuvieron de acuerdo con la titularidad de Yerry Mina, quien llegó sin minutos al seleccionado. Además, Juan Guillermo Cuadrado también estuvo en el ojo del huracán por su bajo rendimiento en el juego tras estar en una posición que poco es conocida para el volante.



Uno de los que se pronunció con respecto a Mina y Cuadrado, fue el exentrenador del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, quien dialogó en el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio sobre la presencia de esos dos jugadores en la nómina, aunque se centró más en el defensor por su poca continuidad.



“Le dije a mi hijo que si Colombia jugaba con estos centrales no hay nada que hacer, así hiciera goles. Me parece que Mina es el jugador de menos forma física hoy en todos los sentidos, pero bueno, se cumplió y se hicieron las cosas”, dijo Pinto.



Con respecto a Cuadrado, agregó: “perdónenme la molestia y el irrespeto, pero no es para jugar en el medio. Es un hombre lineal y que juega por fuera, pero por dentro no tiene creatividad, ni pausa ni manejo. Siento que Colombia perdió ese elemento de juego y eso complicó un poquito el partido, pero se ganó. Se olvidan algunos errores, pero hay que corregir”.



Por ahora, habrá que esperar qué cambios haría Néstor Lorenzo para enfrentar a Chile, aunque todo parece indicar que Yerry Mina y Cuadrado repetirán en la titular.