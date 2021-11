Pinto dio espaldarazo a Rueda y lo aconsejó: le propuso varios nombres

Este viernes en charla con Espn F90, el técnico Jorge Luis Pinto se refirió al momento que atraviesa la Selección Colombia, a propósito de las críticas que ha recibido tanto Reinaldo Rueda como varios de sus jugadores.



El exseleccionador de Colombia, Costa Rica, Honduras y Emiratos Árabes, puso sobre la mesa varios nombres de la liga local, pensando en lo que resta de Eliminatoria. Su consejo para Rueda es que no se centre en Europa. "No todo es oro", dijo una y otra vez.

Pinto no comparte la idea que Reinaldo deje la tricolor, al contrario, hizo un llamado para cobijar al equipo nacional. "No se ha encontrado el mejor rendimiento y el accionar ofensivo, especialmente. No podemos pensar en locuras, hay que brindarle confianza al técnico y los jugadores. Hay que corregir algunos compartimientos, pero hay que valorar lo que se ha venido haciendo. Debemos apoyar este grupo y si hay que hacer cambios, el profe Reinaldo ya con su experiencia, de pronto la sugerencia es mirar el fútbol colombiano que hay chicos que pueden ser útiles. Pensar en renovar no y eso no le pasa a nadie por la cabeza, se ha venido progresando y aunque no lo ideal".



Y agregó: "Hay que evaluar la campaña que hizo el profesor Queiroz y el porcentaje fue malísimo. El momento no es el ideal y el profesor Reinaldo tendrá que hacer algunas correcciones, evaluar especialmente lo de ataque y mirar la presión adelantada, así como la nómina de jugadores. Él ha creído mucho en los jugadores y tengo mi premisa que todo lo que está en Europa no es oro, allá hay cosas muy buenas pero en Colombia también. Creo que llegó el momento que se fortalezca el grupo con algunas cositas y hay jugadores en Colombia con un nivel muy bueno".



Pinto insistió en que Rueda debe dejar de centrarse en los hombres que juegan en Europa. "Es probable que Reinaldo se haya equivocado en algunos detalles pero hay que evaluar el nivel de los jugadores hoy y hay que ser honestos, la nómina no es extraordinaria, no es fuera de serie. El chico (Diego) Valoyes no está todavía para Selección, hay que darle un poco de roce, de experiencia y mundo futbolístico. También hay otros chicos. Yo defiendo mi teoría de que no porque jueguen en Europa hay que llamarlos y yo lo probé. Dejé a Iván Ramiro Córdoba cuando jugaba en el Inter y dejé a Mario Alberto Yepes en el París, y puse a Walter Moreno que jugaba en Cúcuta y fue el mejor de todos", recordó.



En medio de la charla con Iván René Valenciano y demás panelistas en Espn F90, Pinto se lanzó al agua y entregó algunos nombres que para él deben estar en Selección. "En Colombia hay muy buen nivel y buenos jugadores, por ejemplo, (Sergio) Mosquera el central del Tolima, ¿no cabe en la Selección?", dijo Pinto asegurando que hay muchos otros jugadores que merecen un lugar en la tricolor.



"Me encantaría poderle sugerir cosas a Reinaldo con todo respeto, me gustaría que viera a Macalister (Silva), que en creatividad y en picardía podría ser útil; (Déiner) Quiñones del América, genera fútbol, desequilibra y es creativo, eso hay que verlo (...) Tengo que decir con franqueza que Teófilo (Gutiérrez), sino es los 90 entonces 30 o 40, siempre complica, da el último pase, aporta sociedad con el delantero, tiene viveza y podría tocarse en algún momento".



También se refirió del '10', que volvió a jugar con Colombia tras un año ausente. "De James todos esperamos mucho. Ojalá que la ida a Catar pueda aportarle, pero para mí lo tenemos al 50% de su producción en estos dos últimos años. Ojalá levante su nivel. Yo no creo que la solución sea James, pero tiene un año para prepararse y poder entregarlo todo. Catar no es lo ideal pero entre nada, algo es bueno. Se juega un poco relajado y hay buen descanso, eso no le favorece a James".



¿Y Perú? Del próximo rival aseguró que tiene la confianza en su máxima expresión y Colombia deberá seguir su ejemplo. "Perú está ganando confianza y hoy nosotros no tenemos, hay presión, inseguridad. Necesitamos que la Selección gane confianza, no es cambiar por cambiar, es mejor darle continuidad", repuntó sobre la insistencia sobre si Reinaldo debería dar un paso al costado.



Finalmente, Pinto celebró que Rueda esté intentando alternativas en el frente de ataque pero su llamado si es a mirar la zona defensiva y la de volantes de primera línea. "Reinaldo ha puesto a todos los centrodelanteros. Hay es que revisar un poco los volantes centrales, (Wilmar) Barrios tiene buenas cosas pero no todas las cosas. Cuántas veces pisan el área. Hay que ir pase lo que pase, cuando lo hizo Matheus (Uribe) hizo gol".