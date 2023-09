Colombia tendría baja contra Venezuela: preocupación por desgaste

La Selección Colombia ya se encuentra trabajando detalles para debut en Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela en Barranquilla, pero el técnico Néstor Lorenzo ya tiene su primer problema para armar la nómina titular.

Pese a que ya cuenta con los jugadores más importantes concentrados en Barranquilla, el último en llegar fue Jorge Carrascal, quien apuntaba a ser un fijo en la titular, pero problemas en su arribo a Colombia ha sido algo que ha empezado a preocupar al cuerpo técnico.



Debido a los problemas de vuelo desde Rusia, Carrascal no pudo llegar a tiempo a la concentración y a horas del debut contra Venezuela, no logró arribar para entrenar a la par de sus compañeros.



Con tan poco tiempo de trabajo y para evitar más desgaste para Jorge Carrascal, Néstor Lorenzo podría no utilizarlo en la nómina titular contra Venezuela, aunque no está descartado del todo que no aparezca el próximo jueves 7 de septiembre en el Metropolitano.



La primera baja de la Selección Colombia



"Jorge Carrascal aún no está en territorio barranquillero".



​Por ahora, todo va encaminado a que Carrascal no sea al menos inicialista y habrá que esperar si prefieren a que el jugador se recupere y mejor sea utilizado para el partido contra Chile en Santiago.