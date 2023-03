¿Por qué ganó y gustó tanto Colombia? 'Lorenzo dejó de lado la rosca'

La Selección Colombia venció 2-1 a Japón en un partido de intensidad física y de picos altos, que dejó las mejores sensaciones de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Fue un equipo que mejoró con los minutos y que mostró varias caras nuevas que dan la idea de un recambio eficiente.



Hay varias explicaciones pero el analista Jorge Bermúdez destaca justamente la apuesta por nuevas figuras.



"El técnico Néstor Lorenzo dejó de lado su rosca porque se lesionaron James y Quintero y si no los mete de entrada y nos hubiéramos privado de la exhibición del equipo colombiano; no sé si por elección o por convicción pero dejó de lado la rosca", aseguró en su canal de Youtube.



"Colombia voló en Japón, partidazo con mayúscula, alto nivel y performance para esperanzarnos y mostrarnos que ese es el camino para el Mundial 2026 y para intentar ganar títulos, por ejemplo en Copa América del próximo año", añadió.



Bermúdez destacó que Colombia fue a presionar arriba con decisión pero sufrió un golazo de los japoneses, que en todo caso fue agresivo y eficiente y ejerció una presión constante.



"Un equipo con hambre, con energía, deseo de jugar por Colombia, no ahorran esfuerzo, con sacrificio, muchachos, sanos y sin resabios. Profe Lorenzo hay que ser valiente con estos jóvenes, darles continuidad porque este es el camino", afirmó.



El analista alabó a Lorenzo y su plan, a Dávinson Sánchez "que se contagió del nivel y la intensidad" del equipo, reconoció que "al final metió a Falcao pero cuando uno entra a un equipo así mejora" y concluyó que "estos muchachos estuvieron a la altura y merecen muchos likes".