Carabalí: ‘Argentina es un equipo que le gusta jugar bien a la pelota’

La Selección Colombia ya está en Bucaramanga preparando lo que será la primera semifinal de la Copa América Femenina 2022, enfrentando a Argentina en un duelo que no solamente definirá el primer finalista del torneo, sino al primer clasificado de la Conmebol a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sobre el compromiso la defensora Jorelyn Carabalí, habló del momento que vive con el equipo nacional: “es algo que es de mi agrado, me pone muy feliz, porque venía de una para muy larga con el tema de mi lesión y no me esperaba retomar con la selección tan rápido. Ahora estoy siendo titular, me estoy ganando un puesto con el equipo y creo que eso ha sido la confianza que me ha dado el profe y mis compañeras, cada día intento aprovecharlo para aprender y disfrutar el momento”.



Analizó al rival: “sabemos que va a ser un partido difícil como lo han sido todos, pero estamos en instancias de semifinales y es el todo o nada, creo que será de mucha inteligencia, saber interpretar los momentos de cuando atacar y lo más importante es ser contundentes a la hora de llegar. Sabemos que Argentina es un equipo que le gusta jugar bien a la pelota, son luchadoras dentro de la cancha y también van a jugarse ese paso a la final, pero vamos a dar el 100% de nosotras y hacer respetar nuestra casa”.



Referenció el ímpetu de la albiceleste: “sabemos que es un equipo de jugadoras que son muy luchadoras dentro de la cancha, eso se ve reflejado en todo el fútbol argentino y nosotras también tenemos delanteras muy importantes en nuestro equipo, que tienen claro el tema de llegar al arco del equipo contrario, ser claras a la hora de definir y lo más importante será eso”.



Contó cómo han venido trabajando para corregir los detalles que quedan: “eso es en conjunto, en la parte de atrás tratamos de estar siempre con muy buena comunicación, hacer las cosas bien en lo que el profe nos marca día a día y al final recibimos dos goles que fueron de pelota quieta y uno en movimiento, entonces habla del buen trabajo que venimos haciendo y lo que vamos a plantear dentro del partido”.



Al finalizar, mencionó la responsabilidad que tienen por delante: “Colombia está preparado desde esa parte, estamos en nuestra casa, es un sueño y ahora es una oportunidad de ganar este partido y saber que tenemos la clasificación a ese mundial y a los Juegos Olímpicos, hoy vamos a pensar en lo que se va a venir contra ellas y a trabajar para lo que se viene el lunes”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15