Johan Mojica anda motivado: 'Vamos a enfrentar a Brasil para ganarle'

Este viernes, el lateral izquierdo de la Selección Colombia acudió a la conferencia de prensa previo al partido frente a Brasil y dejó sus sensaciones de cara al partido que será este domingo, a partir de las 4:00 pm. Confía en que la tricolor podrá mostrar su fútbol y conseguir los 3 puntos ante el líder de la Eliminatoria, que llega con 9 triunfos.

Trabajo previo a Brasil: "El equipo está bastante concentrado. Sabemos el rival que vamos a enfrentar, con el invicto que traen y las condiciones que trae cada uno de los jugadores, pero confiamos mucho en nuestro trabajo, de nuestras cualidades. Estamos fortalecidos en lo físico y lo mental. Hay buen ambiente y se quiere dejar todo y un poco más. Vamos a enfrentar a Brasil para ganarle. Ellos son complejos pero vamos a ser inteligentes, con buena actitud y orden".



Cuadrado, baja por amarillas: "Vamos a enfrentar a un gran Brasil, que anda en grandes condiciones y sabemos de la importancia que tiene Cuadrado en la Selección, el trabajo que viene haciendo hace muchos años y la experiencia no solo futbolística sino como persona; los jugadores que están a disposición para reemplazarlo también están en óptimas condiciones y con la ilusión de hacerlo bien. Sabemos de las cualidades que tenemos nosotros. Vamos a hacer énfasis en mostrar nuestro fútbol".



Expectativas en Barranquilla: "Sacar un punto en Montevideo es bastante valioso y claramente queríamos sacar los tres puntos, pero sabemos lo fuertes que son ellos. Para nosotros era fundamental llegar en óptimas condiciones a nuestra casa, así que esperamos mostrar nuestro fútbol y esperamos estar lúcidos para cualquier situación que se presente. El equipo está concentrado y con ganas de hacer todo de excelente manera".



"Entre los jugadores siempre comentamos a los rivales que vamos a enfrentar y detallamos a cada uno de los jugadores que nos toca en cada zona. Todos los partidos son importantes y no solo este por el rival. Jugar de local tiene un plus y acá en Colombia se siente diferente, así que hemos hablado de los jugadores más desequilibrantes de ellos, hemos hablado desde la defensa hasta el ataque. Es muy importante estar concentrados y mostrar agresividad".



El dilema en banda izquierda: "Los jugadores que estamos tenemos las condiciones para representar bien a la Selección. El que entre hará un excelente trabajo. Ya se entra a analizar qué rival se va a enfrentar y así mismo se ve qué equipo se va a montar. Ahora los laterales izquierdos estamos Tesillo y yo, somos profesionales y cualquiera de los dos puede hacer un buen trabajo, tanto en defensa como en ataque. Para la Selección es muy importante utilizar las bandas".



¿Marca personal a Neymar?: "Sabemos de la dificultad de enfrentar a Brasil y todos los jugadores tienen muchas condiciones, no solo Neymar. Sabemos de la concentración que debemos tener y es con todos. No hemos tocado ningún marcaje personal. Vamos a estar concentrados en cuidar los detalles. Nosotros preparamos partido a partido y es la manera correcta, en Uruguay buscamos los tres puntos y no se dio, pero sacamos el arco en cero y es lo importante, ahora queremos sacar los 3 puntos de local y luego pensaremos en Ecuador. Ahora se viene el líder y ese es el foco".