Lucumí, el futuro de la Selección defensa: anhela las Eliminatorias

La Selección Colombia entrará nuevamente en acción, con los juegos de la fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Chile, marcando el inicio en el camino al Mundial del 2026, donde la tricolor espera volver, luego de su ausencia en Catar.



Néstor Lorenzo ya entregó su nómina de convocados, con varias novedades, sorpresas y jugadores que se han afianzado al proceso con los amistosos, donde el estilo de juego y resultados van favoreciendo al estratega argentino.



Uno de los nombres que llama la atención, no solo por su nivel, sino porque es considerado parte del recambio en defensa, es Jhon Lucumí. El defensor habló con ESPN, acerca del deseo de entrar en cancha con la tricolor “Estamos anhelando que empiece (la Eliminatoria) y poder dar todo de nosotros para empezar a dar buenos pasos para así llegar al Mundial".



Además, se refirió al sentimiento que le genera ser uno de los llamados a liderar la zaga en la parte de atrás “Día a día tratamos de trabajar para eso. Para mí, que me vean de esa manera es un privilegio y me da muchas ganas de hacerlo. Trato de dar mi 100% y si es aportando de esa manera trataré de hacerlo de esa forma, pero creo que tenemos también muy buenos líderes que nos van guiando por ese camino que se requiere y muchos jugadores a mi lado de experiencia que me van llenando de esos conocimientos que ellos han tenido en Eliminatorias pasadas".



Agregó sobre el papel que ha realizado en la Serie A “En la parte táctica he crecido demasiado. Para nadie es un secreto que la liga italiana tiene una importancia en eso. Los entrenadores que pasan por acá le dan importancia al sistema defensivo, que a nosotros los defensores nos enriquece mucho y nos llena de variantes para la hora de enfrentar a esos jugadores difíciles a los que estamos enfrentando acá.