¿Tres centrales contra Paraguay? Lucumí responde: 'se puede hacer'

Jhon Lucumí vio la doble jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 desde su casa, en Italia. Una inoportuna lesión lo sacó de carrera en la Selección Colombia, pero a su regreso recuperó su lugar sin dificultad.

El hombre del Bologna contó cómo vivió la situación a la distancia: "Todos estamos preparados para la responsabilidad de estos partidos, los compañeros convocados dan el cien por ciento y adquirimos conocimiento para que, cuando tengamos la oportunidad, hagamos un buen trabajo", dijo.



Si es él quien vaya como inicialista o es un compañero, no siente la diferencia: "Tenemos las mismas herramientas, si vemos bien en los partidos pasados no estuve por lesión y el grupo se mantuvo estable, así que todos estamos cien por ciento para aportar a la Selección, tenemos un conocimiento, un trabajo importante, nos conocemos desde la Sub-17, pero los demás también tienen ese conocimiento y podrían jugar mañana", dijo.



Las dificultades de los primer tiempos le dejan enseñanzas: "Lo importante es estar concentrados en todas las situaciones, es un equipo muy fuerte en el juego aéreo y debemos estar doblemente concentrados, brindar seguridad para que el equipo lleve el plan al terreno de juego", afirmó.



¿Una defensa de tres centrales?



"Se puede hacer, con esta clase de jugadores se puede desarrollar todo, somos jugadores de selección que tenemos que estar abiertos a lo que el cuerpo técnico desee", dijo con certeza Lucumí.



"​Los jugadores que han llegado se han adaptado a lo que el cuerpo técnico quiere, para todos ha sido fácil, las herramientas que nos dan día a día los aprovechamos al máximo, mejoramos el conocimiento entre los jugadores para que podamos comunicarnos bien en la cancha y acoplarnos al partido", añadió.



La cuenta se actualiza día a día: "Las cuentas nuestras son ir a ganar cada partido e ir también partido a partido. No hacemos cuantas de cuántos puntos deberíamos tener sino brindarnos lo mejor posible, así estamos más cerca de ganar, cumplir lo que hemos trabajado con los profes según el plan".

