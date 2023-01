Jhon Jáder Durán acompaña el debut desde Inglaterra: mensaje de apoyo

La Selección Colombia inicia su camino en el Sudamericano Sub-20 que oficia como local. Uno de los convocados por Héctor Cárdenas fue Jhon Jáder Durán, que salió de Envigado FC con destino al Chicago Fire, y de ahí saltó al Aston Villa por un valor de 18 millones de euros que pagaron los de Birmingham al conjunto estadounidense.



Jhon Jáder Durán apenas tuvo escasos días en la concentración mientras se concretaba el tema de su llegada al Aston Villa. El estratega ibérico, Unai Emery que lidera el proyecto de los villanos pidió que el delantero viajara a Inglaterra para pasar los exámenes médicos respectivos y ponerse bajo las órdenes de Emery, quien no permitió su regreso al Sudamericano Sub-20.

Sin duda alguna, Jhon Jáder Durán era el candidato a liderar el ataque de la Selección Colombia en el Grupo A que enfrentan a Paraguay, Perú, Brasil y Argentina y esperando clasificar al hexagonal final. Sin embargo, Unai Emery no permitió que Jhon Jáder viajara de regreso, pero eso no impidió a que el goleador estuviera pendiente de sus compañeros que debutan contra los paraguayos. En su cuenta oficial de Twitter, el ex Envigado y Chicago Fire dejó un corto mensaje con una foto de él con la camiseta del combinado nacional. En sus palabras, ilusión, "Vamos hermanitos 🙏🏾🇨🇴".