Jhon Durán confirma lo peor para Colombia: ‘Lamento no ir al Mundial’

La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas se sigue preparando en Cali para luego emprender viaje a Buenos Aires y ultimar detalles para el debut contra Israel en el Mundial de Argentina el próximo 21 de mayo.

Sin embargo, Cárdenas aún no define el grupo definitivo que disputará el Mundial Sub-20, debido a que apenas dio a conocer una lista preliminar porque aún se estaba gestionando con algunos clubes el préstamo de algunas figuras.



Uno de los casos más importantes era el de Jhon Jader Durán, estrella del Aston Villa y que hace unos días Unai Emery ya había mencionado que lo necesitaba en la plantilla, negándole a Colombia tener a uno de los delanteros con más proyección del fútbol colombiano.



Por ello, a través de sus redes sociales el mismo jugador Jhon Jader Durán confirmó que no irá al Mundial Sub-20 con Colombia y lamentó no ir a la cita mundialista.



“Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros. Orgullosamente colombiano”, dijo Durán.



Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mi en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros🙏🏾🇨🇴



Orgullosamente colombiano🇨🇴 pic.twitter.com/p5SSLNwlQt — JD (@jhonduran991) May 9, 2023



​De esta manera, queda descartado totalmente la posibilidad de que Durán juegue el Mundial Sub-20 con Colombia y Cárdenas deberá plantear nuevas fichas para suplir su ausencia.