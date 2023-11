Córdoba busca revancha: 'serán juegos en los que entrarán los goles'

Para él es una revancha, aunque no lo reconozca. En su primer llamado, contra Venezuela y Chile, se fue a la tribuna, y el viaje desde Rusia pareció ser en vano.

Sin embargo, para los duelos contra Brasil y Paraguay, este 16 y 21 de noviembre, respectivamente, ha vuelto a la consideración de Néstor Lorenzo y todo por su mérito como uno de los goleadores de la Liga de Rusia.



“No es una situación fácil (estar fuera de la convocatoria), pero por eso somos jugadores profesionales y siempre tenemos que estar preparados para este tipo de cosas, si el profe ha visto que ha tenido que llamarme es porque ha visto que estoy haciendo las cosas bien y aquí estoy”, afirmó el delantero.



“Yo creo que venir a la Selección de tu país es algo bonito, motivante. Siempre vendré con ilusión y motivación, tengo la fe de que esta vez se dará”, complementó una carta definitiva, ahora que Mateo Casierra, máximo goleador de Rusia con el Zenit, es baja por lesión: “hablamos un poco, es una pena que no pueda venir, pero se recuperará y volverá a estar”, dijo.



La ilusión es grande: “Es algo bonito por la gente que está esperando este momento y me apoya, la verdad estoy luchando y esperando por ese momento, ojalá se dé de la manera soñada”.



Él sabe que el equipo necesita goles y tiene la ilusión de aportar los suyos: “Yo creo que son momento, los delanteros somos de momentos y ahorita venimos en una buena racha, tengo la fe que estos partidos serán los juegos en los que van a entrar los goles”.



Ni el prestigio de Brasil parece intimidarlo: “Esto es fútbol y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, tenemos que estar concentrados porque tenemos la capacidad y calidad para ganar este tipo de partidos”.



Eso sí, deja claro el rol en el que es más influyente: “Yo soy un delantero nueve y eso es lo que ha hecho sostenerme en Europa, el aguantar y sostener bien el balón y marcar goles. Yo jugué seis años en la Bundesliga, conozco cómo hay que correr, defender y anotar, no hay nada nuevo para mí”.