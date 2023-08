Jhon Córdoba reveló detalles de cómo se dio su convocatoria a Colombia

El técnico Néstor Lorenzo, entregó la convocatoria para el inicio de Eliminatorias Sudamericanas de cara a los partidos contra Venezuela en Barranquilla y Chile en Santiago, dando varias sorpresas importantes como la de Jhon Córdoba, quien no había estado en el proceso con el argentino.





Desde hace varios meses Jhon Córdoba ha mantenido un nivel óptimo en su club Krasnodar y su ausencia en anteriores convocatorias era siempre el tema a discutir, debido a su importante regularidad goleadora.



Con respecto a su primera convocatoria en la era Néstor Lorenzo, el delantero Jhon Córdoba habló para el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y allí explicó cómo tomó el llamado. Además, dejó claro que hubo un pequeño acercamiento del seleccionado.



“Estoy muy contento porque era algo que venía buscando, estoy muy contento de poder estar ahí nuevamente. Directamente no, pero sí hubo un acercamiento y eso me seguía llenando de ilusión y al final llegó este llamado”, mencionó Jhon Córdoba.



De igual manera, el atacante del Krasnodar mencionó que está a la expectativa por competir con otros delanteros en la Selección y de aprovechar cualquier oportunidad para jugar.



"Con todos, es bonito estar ahí y llegar con todos. Tengo relación con los futbolistas colombianos que juegan en Rusia y la verdad es bonito sentir ese apoyo de ellos. Me decían que estuviera tranquilo y que iba a llegar a la Selección. Uno de los que me felicitó fue Jorge Carrascal, quien le alegró que fuera convocado”, finalizó Córdoba.



Hay que recordar que Jhon Córdoba jugará por primera vez en la era Néstor Lorenzo, aunque ya había sido convocado cuando estuvo Carlos Queiroz al mando, pero no había vuelto a estar en el radar del seleccionado, pero ahora llega con un presente prometedor.



En Krasnodar, Jhon Córdoba ha lograd jugar hasta ahora 62 partidos y acumula 31 goles, manteniendo una racha goleadora importante.