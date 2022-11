Revelación por su buen presente: también lo demostró en Selección

Faltaba el futbolista diferente en el proyecto de Néstor Lorenzo en el combinado nacional. Durante los últimos dos partidos que tuvo, encontró a un Luis Fernando Sinisterra Lucumí que lideró el barco, en especial contra México para remontar un mal inicio que comenzó con dos goles aztecas con rapidez, y posteriormente, entró en el engranaje de la Selección Colombia, marcando la igualdad, y luego llegó el de Wilmar Barrios para el triunfo. Contra Guatemala también marcó.

El gran problema para Néstor Lorenzo era encontrar una solución a esa baja de Luis Fernando Sinisterra en este nuevo amistoso contra Paraguay, y lo tendrá difícil el estratega argentino de cara al proyecto en el 2023, pues Jhon Arias dejó un partidazo y se posiciona como una de las cartas fundamentales para Lorenzo. Solo había que ver el excelente momento que vive el chocoano en Fluminense para saber que es una de esas grandes revelaciones en el balompié colombiano.



Jhon Arias jugó 88 minutos y no hubo ningún momento en el que el balón no pasara por sus pies para ser ese motorcito en el ataque de Colombia. No pudo estar contra Guatemala ni México, pero sí sumó casi todo un partido para ponerle la duda a Néstor Lorenzo. Arrancó como un volante por izquierda, y ahí se mantuvo por largos tramos. También salió de los costados y se sumó al centro del campo como un volante creativo. Ahí, en esa zona era donde se desempeñaba en el fútbol de Colombia que lo llevó al Fluminense.



Sin duda alguna, Néstor Lorenzo tiene una solución para tapar importantes zonas del campo de juego. La revelación que ya se conocía por su presente en Fluminense levantando el interés de grandes clubes de Portugal, país por donde la mayoría de los colombianos pasan. Jhon Arias descrestó y dejó con la boca abierta a propios y extraños, pues cuando abandonó el terreno de juego se fue aplaudido.



Además, en 88 minutos, dio un pase clave, y como si fuera poco, revolucionó el ataque cuando Colombia más lo necesitaba. Pudo aumentar la diferencia en el juego tras un cabezazo que se paseó por toda el área rival, y en el complemento, tuvo dos remates más, estos sí a puerta, uno que atajó en dos tiempos Antony Silva y otro que mandó al córner el guardameta.



La gran noticia para Néstor Lorenzo es sin duda esa, encontró una solución en cualquier parte del terreno de juego. Puede jugar por derecha, izquierda como lo hizo en su debut bajo las direcciones por Lorenzo, y apareció también por el centro buscando llegar al arco rival de frente a Antony Silva.