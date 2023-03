Colombia al ruedo: Lorenzo, a consolidar la idea contra Japón

La Selección Colombia volverá a la acción este martes 28 de marzo, a partir de las 5:20 a.m. hora colombiana, para el amistoso que jugará contra Japón. El recuerdo del partido contra Corea del Sur está, con la esperanza de cambiar un poco esa imagen, entre los desaciertos y el fortalecimiento de las virtudes.

Quedó en evidencia la mano de Néstor Lorenzo, para el segundo tiempo, logrando el empate ante lo que pudo ser un resultado peor. Entre las dudas que le apuntaban al partido contra Japón, estaba la opción de ver a Juan Fernando Quintero, quien definitivamente no estará por los problemas físicos que trae.



El buen registro que tiene el estratega argentino, bajo el mando de la tricolor, espera sostenerlo, pues son en total cinco partidos donde Colombia no ha perdido.



Después de Corea del Sur, Japón es el rival asiático con el que más enfrentamientos hay historia. Cinco partidos con un total de tres victorias, un empate y caída respectivamente. Los triunfos fueron repartidos entre Copa del Mundo, Copa Confederaciones y un amistoso.



Dentro de las opciones en la nómina titular, no se esperan mayores cambios en el esquema, a la espera de cuál será la orden táctica, teniendo en cuenta las virtudes físicas del rival y también, la pelota quieta, que es uno de los fuertes en los nipones.



Probable alineación Colombia: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica; Uribe, Castaño; Valoyes, Rodríguez, Carrascal; Borré.



Probable alineación Japón: Daniel Schmidt; Y. Sugarawa, Ko Itakura, Hiroki Ito, A. Seko; Hidemasa Morita, Wataru Endo, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma; Takuma Asano, R. Doan.