Al que le van a dar, le guardan: sueño cumplido de Campaz en Colombia

Se jugaba el minuto 61 del duelo entre Colombia y Venezuela (0-0), segunda salida en la Copa América 2021, y Reinaldo Rueda, queriendo o no, le cambió la vida para siempre a un chico que esperaba sentado, juicioso, a cumplir su sueño de niño.



Jaminton Campaz (21 años), el hermanito de Mike, apareció en la raya para reemplazar a Luis Muriel y entró al campo sin dudar. ¡Por si le faltara emoción al momento!



Su contacto con la pelota tuvo que esperar casi 12 minutos, hasta que conectó por la banda izquierda con Luis Díaz pero vio al guajiro perder la llegada con un mal centro. No era fácil estrenarse, el partido no le dio muchas opciones, pero debutó.



El buen atacante intentó mostrarse pero no tuvo muchos socios y la siguiente vez que se vio fue en la acción en la que Díaz resultó expulsado, justo cuando intentaban conectar para hacerle daño a Fariñez.



Campaz no marcó y le costó al final, pero no por eso perderá la sonrisa esta noche, cuando se vaya a dormir. La familia entera lo vio, Tumaco se sintió orgulloso.



Para llegar hasta aquí nadie le regaló nada, como decía Mike hace unos años, después del debut de chico, con solo 16 años, en Deportes Tolima.



"No crean que porque estoy donde estoy no pasé hambre. Sí pasé hambre. También comí arroz con huevo, pan con gaseosa, de vez en cuando cenaba. Anduve descalzo, caminé muchos años para cumplir mi sueños. Jugaba con guayos Mitre, Golty, Tony 2, prestados, pero Dios me está recompensando", escribió hace unos meses, cuando comenzaba la pandemia.



"Después del sacrificio viene el éxito. Nunca te rindas, nunca bajes los brazos, nunca digas no puedo más", añadía.



No se rindió él, más allá del 0-0, la suya será una noche feliz.