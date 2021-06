Campaz, el elegido de Rueda: ¿qué puede aportar a la Selección?

Con el llamado de Jaminton Campaz a la Selección Colombia, Reinaldo Rueda completó su grupo para el partido contra Argentina por las Eliminatorias, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de junio en la ciudad de Barranquilla.

La convocatoria de la estrella del Deportes Tolima y del fútbol colombiano es un aviso de que Reinaldo necesitaba otro volante creativo en la Tricolor ante la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. De hecho, el primer 'nuevo convocado' fue Edwin Cardona, volante de creación de Boca Juniors, quien fue el último en unirse a la concentración y estuvo en el banco de suplentes contra Perú. No ingresó.



Ahora, con la llegada de Campaz y teniendo en optimas condiciones a Cardona, se podría entender que, para el duelo contra Argentina, en Barranquilla, Rueda podría cambiar la alineación y pasar del 4-4-2 en Lima a un esquema de más elaboración con un hombre detrás del o de los delanteros en cancha.



¿Qué le podría aportar Campaz a la Selección?



Seguramente, Jaminton Campaz no será titular. Sin embargo, su presencia en el banco le da una opción a Rueda en el segundo tiempo para darle dinámica a un partido que podría ser cerrado y con mucho juego fuerte en mitad de cancha.



Campaz, figura del certamen colombiano, no tendrá mayor problema con el clima, la cancha y otros factor extrafutbolísticos que sí podrían afectar a los que vienen de finalizar temporada en el fútbol del exterior



Además de ser joven y pasar por un buen momento individual, Jaminton es diferente Cardona, si bien ambos comparten ese rótulo de 'volante creativo', Campaz es más explosivo y veloz en el momento de encarar a los rivales y generar peligro, y son estas características que lo dejan con una buena probabilidad para tener minutos el próximo martes frente a un duro rival como lo es Argentina.



Por su parte, Edwin Cardona es ese típico volante '10' que no necesita correr muchos kilómetros para crear opciones de gol y además tiene una gran cualidad que es el remate de media distancia, lo que le da un plus a su posición.



Para Rueda es bueno tener este tipo de jugadores en el plantel, pues son variantes que puede aplicar en cualquier momento ya sea para conseguir los tres puntos en condición de local o mantener el resultado obtenido.