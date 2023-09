Ni uno ni el otro: ¿justa suplencia de James y Quintero en Colombia?

La Selección Colombia confirmó su once titular para enfrentar a Venezuela, en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026, y un detalle no pasó inadvertido: ¿ni James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero tienen ya un lugar en el once inicial con Néstor Lorenzo?

El argentino sorprendió con una decisión que, sin embargo, tiene mucha coherencia, a la luz del momento deportivo que viven ambos jugadores.



Llama la atención lo del antioqueño, quien viene de hacer dos goles con Racing, pero también habría que darle la derecha al jefe cuando contempla que es un jugador con 5 tramos de partidos, que arrastró una lesión que lo marginó por más de un mes y que, aunque hizo la pretemporada en Junior, no luce en una forma física concluyente.

​

Lo de James es aún más razonable pues también acaba de llegar a Sao Paulo, en 5 juegos solo fue titular en dos y su DT ha pedido paciencia para que alcance la forma física ideal.

​

La evidencia es incontestable para Lorenzo. Pero después habría otras consideraciones: ¿cómo dos mundialistas como ellos, con su precisión en el pase y su fantástica media distancia contra una Venezuela que se anticipa muy cerrada, no tienen cabida en el once titular? ¿Al menos uno?

​

El DT ve con claridad que son jugadores para tramos de partido y premia a aquellos que vienen con más fondo físico. Puede ser impopular, pero no le falta razón. Los tiene en el banco, en todo caso. En caso de emergencia funciona uno o inclusive los dos. Todo lo dictará el desarrollo del partido.