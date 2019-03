'Hicimos un buen juego, el resultado es mentiroso': balance de James

James Rodríguez defendió a sus compañeros de Selección Colombia, tras la caída 2-1 contra Corea del Sur.

"Hicimos un buen juego, con intensidad y ganas, así que es un resultado mentiroso", dijo el capitán, respecto de la derrota en la segunda salida del equipo al mando de Carlos Queiroz.



"Hemos trabajado poco, tuvimos viajes largos, cuatro horas en Japón... y el tiempo libre hay que estar tranquilo. Tenemos un DT con mucha experiencia y tiene ideas buenas para los grandes jugadores que tenemos", dijo el capitán.



La suplencia no supuso ningún problema para él: "Quería ver gente nueva, jugadores jóvenes y era justo hoy que pusiera otro tipo de jugadores. El equipo estuvo bien, los que empezaron compitieron de buena manera". Y añadió: "Me voy a sentir cómodo donde él quiera, en Selección donde él quiera estaré de buena manera".



A sus compañeros los respaldó: "Están haciendo un excelente trabajo, son jóvenes pero tienen bastantes partidos y eso suma en una selección Colombia, han hecho muy buen trabajo".



Al ser preguntado sobre si el equipo del segundo tiempo será el que se verá en la Copa América de Brasil, el capitán James dijo: "Sí, faltan jugadores que nos aportarán mucho, Cuadrado, JuanFer, se me escapa ahora otro... Santi Arias, otros jugadores con bastante tiempo aquí".



Su mensaje para la afición lo publicó en sus redes sociales: "Sensaciones positivas en estos partidos, con nuestro talento y sacrificio estaremos mejor", dijo.