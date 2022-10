¿Qué jugadores podrían estar con Colombia en amistoso contra Paraguay?

Después de las victorias contra Guatemala (4-1) y México (3-2) en Estados Unidos, Néstor Lorenzo siguió activo realizando microciclos con jugadores de la Liga colombiana y también de la MLS en su más reciente trabajo realizado en Barranquilla, buscando conocer más de cerca a los futbolistas para tenerlos en cuenta para futuras convocatorias.



Una vez finalizados los trabajos de microciclo, Néstor Lorenzo ya tendría su balance de cada uno de los convocados para tomar una decisión más delante de con quiénes puede contar para próximos partidos amistosos y de Eliminatorias.



Sin embargo, tras la confirmación de Ramón Jesurún sobre la dificultad que posee el técnico Néstor Lorenzo de contar con jugadores de la Liga BetPlay para el mes de noviembre por cruce con las finales, el estratega estaría pensando afrontar su tercer partido de prueba con jugadores importantes que estén a nivel internacional.



Por ello, tras el descarte de los del rentado local, Néstor Lorenzo apelaría a algunos jugadores internacionales que estuvieron en la anterior convocatoria, aunque en esta ocasión no podría contar con la mayoría de los pasados amistosos, pues los clubes no están en la obligación de prestarlos al no ser una fecha Fifa oficial.



Así las cosas, la Selección Colombia enfrentaría a Paraguay con futbolistas de lujo que estarían tras terminar competencias oficiales con sus equipos en las diferentes ligas internacionales, para completar un buen grupo de convocados.



Los jugadores que estarían serían algunos de vieja guardia, donde se destacan James Rodríguez, quien sería prestado por Olympiacos tras el parón de la Liga de Grecia, debido al Mundial de Qatar 2022, por lo que su último partido del volante colombiano sería el 13 de noviembre y quedaría libre por el técnico Michel.



Igualmente, podrían estar también los referentes David Ospina y Falcao García, quienes tendrían el aval listo de Al-Nassr y Rayo Vallecano, respectivamente, para así poder llegar al partido de Colombia contra Paraguay en Estados Unidos.



Por otro lado, la liga que más pondría problema es la Premier League, pues los clubes ingleses son más celosos cuando no es fecha Fifa y prefieren trabajar con sus futbolistas disponibles, donde uno de los que dejó claro que no prestará jugadores fue Leeds United, por lo que Luis Sinisterra no estará convocado. Aunque Jefferson Lerma sí estaría habilitado por Bournemouth.



Para completar el grupo de convocados de la anterior convocatoria, podrían ser tenidos en cuenta Rafael Santos Borré, Matheus Uribe y los que juegan en la liga de Rusia, Wilmar Barrios junto a Jorge Carrascal que representan a Zenit y CSKA Moscú.



Los otros futbolistas que serían convocados llegarían desde la MLS o ligas sudamericanas como la de Argentina y Brasil, que también están en su fase final de campeonato y dejarían libres a sus futbolistas. Podrían aparecer Miguel Ángel Borja, Juan Fernando Quintero, Frank Fabra, quienes están en el fútbol argentino o Jhon Arias en el Brasileirao.



Por el momento, Néstor Lorenzo terminó sus trabajos de microciclo y deberá ahora centrarse en a quiénes llamará contra Paraguay, en un partido que no medirá nada dentro del seleccionado, pues no es un partido oficial y no se podrán observar jugadores distintos a los conocidos.