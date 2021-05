Reinaldo Rueda: decisiones con los líderes en selecciones nacionales

El entrenador de la Selección Colombia Reinaldo Rueda tomó la determinación de no llevar a James Rodríguez a los encuentros de Eliminatoria. La reacción del volante salió al poco tiempo, un revuelo en el entorno del deporte, periodismo y todo lo que gira alrededor del combinado nacional. Pero no es la primera ocasión que el vallecaucano con sus decisiones y declaraciones genera polémica con un referente.



Esto, recuerda aquella situación que vivió el vallecaucano con Claudio Bravo, guardameta de la Selección de Chile y uno de los líderes del grupo. Para el 2018, durante el mandato de Rueda en la ‘roja’, el arquero se negó a asistir al doblete de amistosos contra Suecia y Dinamarca, esto, fue por diferencias con la dirigencia de la ANFP.



El técnico colombiano, en esa época, dijo “indudablemente se equivocó. No puede colocar su interés personal por encima de la Selección” siendo la critica a Bravo, en declaraciones al diario El Mercurio de Chile.



Las diferencias con la directiva de la Selección radicaron en la no contratación de un asistente para el trabajo de los porteros. Rueda intentó mediar para el regreso del capitán, pero, no hubo éxitos. Además, los roces con Arturo Vidal determinaron un punto de quiebre entre todas las partes.



Uno de los tópicos de Rueda, en esa época, fue el gestionar la plantilla, dándole prioridad a los jóvenes, de cara al proceso que dejó en Chile.

La polémica entre Reinaldo Rueda y James Rodríguez continuará, la decisión generó polémica, a pocos días de la reanudación de las Eliminatorias y semanas de la Copa América.