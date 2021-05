¿Exagerado o verdad? Rumor de un adiós definitivo de James a Selección

James Rodríguez tiene alarmado a su entorno, al Everton, su club, y a muchos aficionados que lamentan la no convocatoria para la Eliminatoria y Copa América, pero que censuran la airada decisión de responder en un comunicado a la decisión de Reinaldo Rueda. Se espera que James baje la cabeza y busque acercamientos con el entrenador para saldar cuentas pendientes, limar asperezas y volver a ser el líder de la Selección.



El cortocircuito entre James y Rueda tiene preocupado al hincha, pues se vienen partidos contra Perú (en Lima este 3 de junio) y Argentina (el 8 en Barranquilla), y no se sabe quién pueda guiar a la Selección. Claro que James no era que precisamente estaba en su mejor nivel, y depender de él también era para estar ansioso y con dudas.



Y luego, momentos después de que se desatara la polémica, salió un fuerte rumor: ¿Será el adiós definitivo de James de la Selección? Las versiones empezaron a rodar y se han aumentado como una bola de nieve.



Hay argumentos: James dijo en una entrevista, que piensa en retirarse joven del fútbol, podría ser entre los 33 y 34 años. Otra razón sería para que James deje de ser el culpable de lo malo que pasa en Selección, dedicarse a su club, a su familia y amigos, más alejado de la crítica, despiadada por momentos, que hay en su país.



Para muchos, el choque con Reinaldo Rueda puede ser definitivo, pues ni James quisiera volver a la Selección mientras él sea el entrenador; ni Rueda Rivera contaría con el ‘10’ para el futuro inmediato, pues quiere imponer su autoridad y su sello.



Sin embargo, los argumentos que dan en la calle, en el voz a voz del país, no tienen peso. James querrá volver en su momento a la Selección, pues ha dicho hasta la saciedad que ama vestir la camiseta de su país y quiere competir siempre representando a Colombia; además, viene el Mundial de Catar 2022 y el sueño es clasificar y brillar.



Y por parte del seleccionador, siempre ha sido un mediador en medio de conflictos internos. Sabe que vive un momento tenso en el tema James, pero que podrá tenerlo el próximo semestre para la continuación de la Eliminatoria. Tal vez quería protegerlo y dejarlo que se recuperara, así que en su momento lo explicará y habrá borrón y cuenta nueva.



A James le queda mucha historia por escribir en la Selección, y la Tricolor necesita de uno de sus referentes, con más madurez y entrega, porque el fútbol colombiano espera seguir creciendo de la mano de sus mejores figuras.