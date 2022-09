¿Era el momento? Comparación con estrella que deja mal parado a James

James Rodríguez es nuevo jugador de Olympiacos. Y ese solo anuncio le alcanzó para volver a la Selección Colombia, una decisión muy criticada en el país, especialmente por su actualidad.

El colombiano presenció en la tribuna la derrota de nuevo equipo contra Friburgo (0-3) que podría arruinar su expectativa de jugar la Europa League en la actual temporada, y horas después confirmó que es uno de los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para los amistosos contra Guatemala (24 de septiembre) y México (27), lo que lo sacará de la dinámica del club por al menos 12 días.



La pregunta es inevitable: ¿es oportuno un viaje para amistosos que además no implican preparación para la Copa Mundo, pues Colombia no logró clasificarse?



Una buena respuesta está en una comparación, que puede sonar odiosa pero es necesaria: mientras James llegará, dejará la maleta y volverá a irse, Edinson Cavani, que sí jugará en Catar 2022, eligió quedarse en su club en su proceso de adaptación e incorporarse después a la concentración de Uruguay.



"Valencia ha pactado con Uruguay que el delantero Edinson Cavani no sea convocado con la selección para los amistosos que disputará en Europa en el parón de la selecciones dado que acaba de incorporarse esta semana a la dinámica del equipo de Gennaro Gattuso tras dos semanas de entrenamiento en solitario", publicó EFE sobre la decisión.

⚠️ Cavani renuncia a amistosos de Uruguay para completar adaptación en Valencia.



🗣️ "Está hablando con el seleccionador y es mejor que se quede con nosotros porque acaba de volver".



🔗 https://t.co/arjpakRvuB pic.twitter.com/lmzgdu9zWP — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 16, 2022



“Está hablando con el seleccionador y es mejor que se quede con nosotros porque acaba de volver”, explicó el técnico Genaro Gattuso, quien le dará minutos este sábado contra Celta.



La decisión está siempre en manos de los jugadores, que pueden coordinar con sus seleccionadores nacionales el manejo de su situación cuando cambian de club.



Evidentemente, James pudo dedicar más tiempo al equipo que lo sacó de la pesadilla que vivía en Al-Rayyan (por sus propias decisiones, vale decir) e incorporarse a esos trabajos físicos y futbolísticos que sabe que necesita, pero eligió no perderse el encuentro con sus 'panitas'. Y al mismo tiempo, el técnico Néstor Lorenzo, que pudo darle ese espacio tan necesario y permitirle hacer las cosas de manera ordenada, decidió imponerlo en su nueva idea de selección nacional para un par de amistosos. Y todavía hay quien pregunta por qué Uruguay, con sus 3,4 millones de habitantes, le lleva a los 50 millones de Colombia tanta ventaja...