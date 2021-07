James se olvida de Colombia: su familia celebra por la Selección

Aunque la Selección Colombia ya está en la semifinal de la Copa América 2021, James Rodríguez sigue siendo el gran ausente de la Tricolor en el certamen continental, y muchos colombianos lo extrañan y lo esperan de vuelta en el combinado nacional.



Sin embargo, el ’10’ de Colombia sigue dolido con el cuerpo técnico por no ser convocado, metido en sus vacaciones -con todo el derecho- y dejando de lado a sus compañeros. Solo tuvo un gesto de apoyo cuando Colombia iba a jugar el primer partido de Eliminatorias contra Perú, el 3 de junio, enviando un mensaje junto a Falcao García desde Miami, Estados Unidos.



Desde ahí, James solo apareció una sola vez para hablar de fútbol, y fue justo un día antes del debut de Colombia en Copa América, contra Ecuador. Fue el sábado 12 de junio, en un ‘live’ de Instagram, en el que Rodríguez, en lugar de bajar la marea a la polémica, prendió más fuego con sus declaraciones.



Luego se dedicó a otros deportes: practica baloncesto con sus amigos, ve partidos de la NBA y lo muestra en sus redes sociales, y también ha asistido a partidos de béisbol ya que ha estado en New York.



Este sábado, la Selección eliminó a Uruguay en cuartos de final, pero ni siquiera esa gesta emocionó a James, no le tocó sus fibras para enviar un mensaje en redes sociales, como lo han hecho Falcao García, Juan Fernando Quintero y otros jugadores y exfutbolistas.



Sin embargo, su familia sí ha estado pendiente de la Selección. No importa que no esté James, pues saben lo que se juegan los compañeros del ‘10’, y también porque existe familiaridad con David Ospina, arquero de Colombia.



El cuñado de James, compañero de tantas luchas en la Selección, tío de Salomé, su hija mayor, tampoco fue merecedor de un aplauso o una voz de aliento del rebelde futbolista.



La que sí estuvo muy feliz fue Daniela Ospina, ex esposa de James y hermana de David. También celebró Salomé, quien está en Miami con su abuela materna y sus primos, hijos del portero cafetero.



Incluso a Pilar Rubio, madre de James, no le importó que su hijo no esté jugando la Copa América. En su Instagram dejó ver que estuvo viendo a la Selección, se emocionó con los penaltis que atajó David Ospina, y felicitó a Daniela Ospina y a Jesica Sterling, hermana y esposa del portero, respectivamente.