¿Por qué James no jugaría Eliminatorias? Qué debe hacer Reinaldo

En tres semanas la Selección Colombia retomará las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Se vienen tres jornadas: visitará a Bolivia (2 de septiembre) y Paraguay (5 de septiembre), luego recibirá a Chile (9 de septiembre).



Y aunque ya han pasado dos meses del conflicto entre James Rodríguez y Reinaldo Rueda por no llevarlo a la Copa América, las cosas no están arregladas.



El futbolista del Everton sigue manifestando en redes sociales que su presencia en la Selección está en duda. ¿Qué hay que hacer?



FUTBOLRED consultó con un exjugador de la Selección y con un periodista que ha seguido a Colombia en Eliminatorias.



Iván López – Exfutbolista, campeón de Copa América 2001 con Colombia

- ¿Qué opina que James se haya manifestado dejando en duda su presencia en Selección?



James es un jugador importante para la Selección y más en Eliminatorias. En estos momentos no valen los orgullos, los egos, porque lo que se siente al ponerse la camiseta es muy grande. No se trata de dinero, es el prestigio y el amor al país. Hay que ponérsela y tener esa hermandad para conseguir los objetivos



Está dejando la puerta abierta y al mismo tiempo debe pensar que de pronto no va a estar. Creo que Reinaldo lo va a llamar y James va a aceptar el reto: ser importante. Siempre y cuando la parte física lo deje.



James creo que entendió que necesitaba esa pretemporada. Hay que recuperar esos ciclos de recuperación y James necesitaba una muy buena pretemporada para el año de competencia.



- ¿Qué debe hacer Reinaldo Rueda: hablar con él para pedirle que venga, convocarlo sin mediar palabra o dejarlo afuera de la convocatoria?



Para todo tipo de relación, el diálogo es importante. Conociendo a Reinaldo, que es como un padre para estos muchachos de la Selección, me imagino que van a hablar, deben hacerlo, para ver los puntos de vista, qué se quiere, en qué se puede mejorar, si hay que solucionar diferencias. Es algo muy interno para saber la situación de las partes.



- ¿Le hace daño James a la Selección con sus actitudes o se lo hace él?



Eso de las redes sociales, de los en vivo que James ha hecho, solo quiso expresar su inconformismo; de pronto no era la manera, pero era su manera de expresarse. Ojo, no sabemos la realidad de las conversaciones. De pronto algo le dijeron a James y no le cumplieron. Las redes se prestan para todo tipo de cosas. Por eso es mejor dialogar y no seguir involucrando a terceros.



Esto no es de pensar en uno o en otro, es por la Selección. El solo hecho de representar al país está por encima de cualquier ego o de cualquier otro inconveniente.



James no tiene que salir a pedir disculpas y Reinaldo no debe dar explicaciones. Es un tema interno y solo hay que fortalecerse como grupo por una sola causa: llevar a Colombia al Mundial.



Tito Puccetti – Periodista y relator de Directv

- ¿Qué opina que James se haya manifestado dejando en duda su presencia en Selección?



James está muy dolido, porque estaba en condiciones físicas de estar en Colombia en la Copa América. Pero Reinaldo Rueda quiso dar un golpe de autoridad, diciendo que por encima de cualquier jugador está el equipo.



Creo que James tiene que tomar conciencia de que tiene un problema crónico, no sé si la gente que lo rodea lo ve así, espero que sí; le hicieron todas las pruebas y le dieron un diagnóstico que debe seguir: cambio de calzado, cambio de pisada, muchas cosas que debe cambiar si no quiere seguir lesionándose del sóleo.



Mientras se siga lesionando del sóleo, no va a ser garantía para ningún equipo ni para la Selección. James es un jugador brillante, pero mientras no esté al 100% creo que no debe estar en un proyecto de Selección.



James no lo ha tomado bien; debe hacerse una muy buena autocritica y el entorno lo tiene que ayudar, y superar su problema de lesiones. James bien, debe ser siempre titular en la Selección. Ahora tiene que enamorar al técnico, no ponerse en el papel de víctima.



- ¿Qué debe hacer Reinaldo Rueda: hablar con él para pedirle que venga, convocarlo sin mediar palabra o dejarlo afuera de la convocatoria?



Colombia hizo una buena Copa América sin James, pero queda la sensación que si hubiera jugado le hubiera dado un salto de calidad. La Selección demostró que sin su figura puede competir, así que la pelota quedó en manos de James.



Creo que Reinaldo debe llamarlo, abrirle la puerta de la Selección, diciéndole que será uno más, que debe acoplarse a las nuevas reglas y tendrá un lugar especial. Rueda solucionó el problema de Chile, que era un grupo de jugadores peleados; así que con James seguramente va a solucionar todo.



- ¿Le hace daño James a la Selección con sus actitudes o se lo hace él?



Ese conflicto daña a todos, porque la Selección necesita de James y James necesita a la Selección. Salir a redes sociales a hablar me gustó, porque se notó que le duele la camiseta. Ahora debe ser un guía para el grupo, que sus compañeros lo sientan como uno más, que aporta en liderazgo y calidad para el bien del equipo.



Ahora, si James renuncia a la Selección va a ser un daño para James y para sus compañeros de Selección. Apelo a que los jugadores también traten de hablar con él, decirse lo que gusta y lo que no gusta, y que haya un lindo diálogo, para que todos terminen jalando para el mismo lado.