‘Colombia no se pierde una brillantez si no está James’: Pinto

La decisión de Reinaldo Rueda de desconvocar a James Rodríguez de la Selección Colombia, para los partidos de Eliminatorias a Catar 2022 -contra Perú, el 3 de junio, y contra Argentina, el 8- y la Copa América, ha causado todo tipo de reacciones.



La inesperada salida de James ha sido criticada por su manera. También ha sido aplaudida porque muchos creen que es una manera de sentar voz de autoridad por parte del entrenador. Lo cierto, es que hay muchas dudas al respecto.



Uno de los hombres que apoyó a Reinaldo Rueda fue su colega Jorge Luis Pinto, a pesar de desconocer muchos aspectos en cuanto a la decisión. “Estoy seguro que Reinaldo se comunicó con él, el no presentarse tiene algo, tendríamos que informarnos bien de eso, pero si no hay la disposición y humildad de venir, de sacrificar un día con la familia para presentarse en un compromiso tan importante como es este doblete, me parece que no hay entendimiento con la Selección”, dijo Pinto en ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.

#AlAire "Me parece que es una muestra de orden, me parece que es una decisión bien tomada": Jorge Luis Pinto #BlogDeportivo — Blog Deportivo (@blogdeportivo) May 28, 2021

Para Pinto, la Selección Colombia no se verá afectada con la ausencia de James, pues actualmente no es determinante para el combinado nacional.



“Hoy James no está en el nivel de producción futbolística ideal para la Selección Colombia, no es que estemos perdiendo una brillantez, no. Se está perdiendo un buen jugador en este momento, pero que no está rindiendo al máximo”, comentó Jorge Luis, mundialista con Costa Rica en 2014.