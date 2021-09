Ofrenda de paz: ‘James debe llegar con un pollo asado a la Selección’

Después de tanto ir y venir, James Rodríguez por fin aclaró su futuro deportivo y por lo pronto jugará en la Qatar Stars League con el Al-Rayyan. En este sentido se espera tenga la continuidad que tanto necesita.



Justamente esto último va muy de la mano con su regreso a la Selección Colombia: si juega, con total seguridad será convocado; si no lo hace, seguirá estando al margen de todo compromiso.

Vale recordar que Reinaldo Rueda confirmó en su momento que tan solo llamará a quienes estén al “500%” de su nivel, razón por la que James no estuvo en las pasados jornadas clasificatorias ni la Copa América.



Pero ahora la situación, se espera, será diferente, más allá del flojo nivel de la liga que disputará. Lo importante es que tenga minutos y eso bastará para estar en octubre frente a Uruguay, Brasil y Ecuador.



Eso sí, para los panelistas del programa ‘ESPN F90’, el creativo cucuteño tendrá que ganarse nuevamente su lugar. El periodista Nicolás Samper expresó que al 10 se le “acabaron los ahorros”, arrancará de atrás como cualquier otro e incluso tendrá que llegar con cabeza baja. Todo dicho con un particular y divertido ejemplo.



“Muchas veces ocurre que la gente no es consciente de que le faltan ahorros. Yo creo que James hoy por hoy es consciente de eso. Debe ser muy consciente de que no tiene ahorros hoy en la Selección, no tiene los ahorros del 2014, no tiene ahorros mediáticos porque ha cometido errores en sus declaraciones”, comentó.



Y en ese momento comparó la situación a lo que ocurre en los matrimonios, cuando el esposo llega tarde y para evitar regaños y demás trae consigo una ofrenda de paz: “En ese sentido, James debe ser muy consciente de que no tiene ahorros, que le toca llegar con un pollo asado a la Selección”.