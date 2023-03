¿Otra vez lo devolvemos lesionado? James, ni suplente en Colombia

Era una situación extraña: había rumores de molestias físicas desde la concentración pero nadie hablaba oficialmente del tema.

Y en el momento en que se confirmó ala lineación de al Selección Colombia para el amistoso contra Japón, otra vez se dispararon las mismas preguntas: ¿está James Rodríguez lesionado?

El técnico Néstor Lorenzo dijo que está "en perfectas condiciones" y que no estaba descartado para el segundo compromiso de la gira asiática. Pero no apareció ni entre los suplentes en la madrugada de este martes. ¿Entonces?

El colombiano fue titular y marcó gol contra Corea, por lo cual se esperaba que fuera al menos alternativa. Pero no fue así y de nuevo saltaron las alarmas: ¿otra vez lo devolvemos lesionado desde la Selección Colombia?



Hay que recordar que cuando el 10 estaba en Real Madrid hubo varios desencuentros con el cuerpo técnico de José Pekerman (que integraba Lorenzo) por los problemas físicos con los que volvía el zurdo en las pausas de selecciones. Pues bien, ahora habrá que estar atentos a la información de Olympiacos, que viene de perderlo un mes por un problema físico y ahora está en plena incertidumbre.



Vale decir que se fue la concentración con los dos creativos fuera por temas físicos: Juan Fernando Quintero hizo el viaje para no jugar ni un minuto por un edema óseo que reveló una resonancia hecha por los médicos de la selección nacional, y ahora James está fuera, aunque en su caso no hay diagnóstico confirmado.