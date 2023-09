James le dio gran importancia al empate obtenido ante Chile

James Rodríguez entró en la segunda mitad del duelo entre Colombia y Chile por Eliminatorias y consiguió cambiarle la cara al seleccionado que pudo manejar la pelota de mejor manera.



No obstante, el volante no pudo mostrar su mejor versión debido al mal estado de la cancha y tuvo que sacrificarse en algunos pasajes de la parte complementaria.



Pues bien, tras el final del juego, el ‘10’ de la Selección dejó sus sensaciones del encuentro y valoró el punto obtenido este martes.

“Hemos dado un espectáculo bueno a pesar de que la cancha no ha estado bien. El campo ha estado en pésimas condiciones y eso al final afecta el espectáculo, mucho más a dos selecciones que juegan bien al fútbol”, comentó James.



De igual manera, destacó la importancia del punto, pese a que no se mostró el mejor fútbol: “Siempre que no se pierde por fuera es bueno. Seguimos con una buna racha, confiando en que podemos seguir mejorando. Ahora a pensar en Uruguay, otro partido duro”.



Vale señalar que Colombia marcha tercera en la tabla de posiciones de la Eliminatoria con cuatro unidades.