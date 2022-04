A James Rodríguez no lo escucharon: alerta por crisis en la Selección

James Rodríguez fue uno de los jugadores más discutidos en la Selección Colombia en las últimas Eliminatorias Sudamericanas. Su presencia no pesó como se esperaba, y su ausencia también fue motivo de discusión, especialmente por la reacción del jugador y el silencio del técnico Reinaldo Rueda.



El ‘10’ de Colombia hizo parte del fracaso, pero también sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la Selección, y aunque juega en Al-Rayyan, de la Liga de Catar, le alcanzó para mostrar que su talento es necesario, así los resultados no se hayan dado y no se haya clasificado al Mundial de Catar 2022.



Sin embargo, James también quiso hacer parte de la solución de la crisis de la Selección no solo con su fútbol, también con sus ideas y pensamientos sobre lo que se ha venido haciendo en la Federación Colombiana de Fútbol y sus procesos formativos…claro, nadie le hizo caso.



Rodríguez Rubio envió una alerta muy directa hace un año. Lo hizo ante uno de los medios deportivos más importantes de Latinoamérica, y sin embargo poco se hizo sobre su advertencia, en la que notaba que las cosas en las selecciones Colombia no venían bien.



“Veo jugadores con mucho talento, pero el tema de la mentalidad influye mucho, y debe haber un club o alguien que potencie jugadores jóvenes. Yo veo la generación que tenemos ahora y veo en la Sub-17, en la Sub-20, y veo que no hay mucho recambio. Entonces hay que ponerse serio en ese trabajo. Me preocupa mucho”, dijo James Rodríguez a ESPN en una entrevista de abril de 2021, cuando estaba todavía en Everton.



La advertencia de James fue muy fuerte: “La idea no es estar otros 16 años sin ir a un Mundial. Los clubes se tienen que poner de acuerdo entre ellos para hacer proyectos serios de jugadores jóvenes. Para que los capaciten, los formen y para que en unos 8 o 10 años, los jugadores ya estén listos para poder dar un salto a Europa, jugar profesionalmente o jugar en una Selección Colombia”.



¡RECAMBIO!



James #Rodríguez: "Yo veo la Sub 17 y la Sub 20 y no veo recambio" Haz parte de la conversación con las etiquetas #ESPNFColombia #JAMESxESPN. pic.twitter.com/NNhzqbQGxa — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 1, 2021

Además, James Rodríguez lanzó un juicio sobre el fútbol colombiano, esperando que mejore a nivel internacional. Hace un año lo dijo, y nada parece haber cambiado.