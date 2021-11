¿Cenas programadas en Brasil? Revelan disgusto de Federación con James

James Rodríguez es la principal novedad de la Selección Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay en la doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre. El volante creativo, con presente en el Al-Rayyan, de Catar, fue convocado por Reinaldo Rueda tras un año de ausencia en la Tricolor, por lo que su regreso, en medio de la recuperación por un fuerte golpe en una de sus costillas, genera expectativa en aficionados y críticos, quienes esperan que el combinado nacional sienta el impacto positivo con la vuelta del '10' al terreno de juego.

Sin embargo, en Brasil revelaron una versión que pone al cucuteño en el ojo del huracán, luego de que el reconocido medio, Globo Esporte, publicara un informe detallado en el que asegura que James aterrizó en São Paulo, dos días antes que los demás jugadores de la Selección, para entrenarse y cumplir con dos cenas programadas, que habría cancelado por pedido de algunos directivos de la Federación.



"De regreso a la selección colombiana después de un año, James Rodríguez ya pasó por un desgaste con la Federación Colombiana. A los directores no les gustó saber que había programado dos cenas en São Paulo, en un horario personal, que terminó siendo cancelado por el deportista", dice en un principio el informe del medio citado.



De hecho, GE resalta que Rodríguez Rubio habría alquilado un helicóptero para cumplir con las citas, en los tiempos que ya había acordado. Aparentemente, las reuniones serían junto a un hombre del que aún no se conoce la identidad.



"Las citas tendrían lugar antes de la llegada de la selección. James ya había concertado reservas e incluso alquiló un helicóptero para llevarlo desde Atibaia, donde se concentra la selección, para llevarlo a la capital".



"James llegó a São Paulo dos días antes que el resto de la delegación. Aterrizó en Guarulhos alrededor de las 20:15 del jueves pasado. Ese mismo día, tendría una de las cenas. El otro sería el viernes, también en São Paulo... La Federación se enteró de que iba a São Paulo en las dos noches y se puso en contacto con el deportista para pedirle información sobre los compromisos. James decidió cancelar los eventos privados. El blog descubrió que tendría la compañía de un hombre más en ambas cenas", se lee en el portal brasileño.



Por último, Globo Esporte cierra el informe sobre James asegurando que intentaron contactarse con el asesor personal del jugador, pero no fue posible. Así mismo, el medio resalta que, desde la Federación Colombiana de Fútbol, negaron un 'desgaste' en la relación con el jugador.



"James llegó a Brasil y fue directo a la concentración, donde ha estado trabajando con el preparador físico Carlos Velasco", fue la respuesta que recibieron por parte de la oficina de prensa.



El posible disgusto entre James y la Federación se da a pocas horas del juego crucial de la Selección Colombia contra Brasil, el cual pude marcar el camino de la Tricolor, en el objetivo de Catar 2022. Ni la Federación Colombina de Fútbol ni James Rodríguez se han pronunciado al respecto.