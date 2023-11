Lorenzo despejó dudas sobre James y la gravedad de su lesión: ¿llega?

A pocos días de que se dé inicio a las fechas 5 y 6 de Eliminatorias, en la Selección Colombia hay expectativa sobre la situación actual de James Rodríguez, quien sufrió una lesión muscular en Sao Paulo y su presencia para estos duelos estaba en duda.

Tras el parte médico el Sao Paulo en el que confirmó molestias en el aductor izquierdo, James no fue tenido en cuenta para partido contra Santos y se desencadenó la posibilidad de que no iba a estar para enfrentar a Brasil y Paraguay.



Pese a que el panorama no es claro, Néstor Lorenzo le confirmó a Gol Caracol que James estará en esta fecha de Eliminatorias y que no es de gravedad la lesión sufrida.



“Está bien. Creo que va a llegar bien al partido, tuvo un pequeño virus la semana pasada y un pequeño dolor, pero no es grave", mencionó Néstor Lorenzo.



Por ahora, James es esperado en la concentración de la Selección Colombia y se espera que Néstor Lorenzo tome la decisión final si lo utiliza contra Brasil o si lo espera para el duelo contra Paraguay.