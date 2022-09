Marocco lidera férrea defensa para James: 'no seamos así, es un ídolo'

En medio de los muchos debates que han surgido en torno al tema James Rodríguez, sobre si el llamado a Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo fue acertada o no, apareció un férreo defensor del '10' de Olympiacos, quien pidió que cesen las burlas y los duros comentarios para el jugador. Andrés Marocco recordó que fue él quien llevó a Colombia hacia su mejor presentación mundialista en Brasil 2014.

"Pienso que en Colombia, y lo digo con mucho respeto a los que opinaron incluso en esta mesa, se nos ha olvidado todo lo que representa James. Nosotros no sabemos proteger a nuestros ídolos", dijo Marocco con evidente molestia y dirigiéndose hacia sus compañeros de Equipo F en ESPN, recordando la lluvia de críticas que ha tenido que aguantar el jugador. Ahora hasta con memes se burlan de James por su presente y es un tema que el periodista no soporta.



"Estoy de acuerdo con muchas cosas, y con que no debieron convocarlo para estos partidos porque me parece que debieron darle tiempo de adaptación. Pero se le está pegando con toda a James, decir que es un irrespeto, que es el colmo haberlo llamado", agregó a su comentario sobre los duros sablazos que ha soportado el '10'.



Marocco 'se salió de la ropa' y mencionó que muchos olvidaron lo que consiguió James con la tricolor. "Nosotros a qué país le hemos ganado, qué campeonato mundial hemos ganado que no me acuerdo, cuándo hemos tenido un jugador mejor que James Rodríguez y que nos haya dado lo que nos ha dado".



Finalmente, el periodista reconoció que James no debió ser convocado por Néstor Lorenzo y que debió darle tiempo para que se adaptara a su nuevo equipo, pero pidió a todos los que lo critican con dureza, que se detengan. "Estoy de acuerdo conque este no es el momento pero no le peguemos tanto a James, dejemos de burlarnos tanto. No seamos así con James, es un ídolo y es el mejor jugador que tuvo Colombia en mucho tiempo. Este no era el momento pero démosle pasito, le dan con un zapato, con el balde, le dan con todo".