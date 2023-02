¿Fantasma de lesiones lo perseguirá hasta Olympiacos? Alerta por James

Llega la preocupación de siempre: ¿hay razones para preocuparse por la salud de James Rodríguez? Lamentablemente, con su historial, parece inevitable.

El colombiano ha reportado molestias en Olympiacos justo cuando ha logrado una gran regularidad, sin ausencias importantes desde el 18 de octubre del 2022, cuando se estrenó contra Aris en la Superliga de Grecia.

​

De hecho, hasta aquí solo una vez no fue convocado por molestias físicas, aunque en realidad se aprovechó para su recuperación pues era un partido de Europa League, torneo que no pudo jugar por no estar inscrito. Después no estuvo en el amistoso de diciembre, en la ronda de amistosos por la pausa obligada por el Mundial de Catar, y pare de contar: siempre estuvo disponible.



Después ha estado en 16 partidos, siempre de titular cuando han sido compromisos de Liga y rotando para los encuentros de Copa, en una administración del esfuerzo que ha sido reconocido por la crítica como un gran acierto del técnico Míchel. En ese tránsito ha dado 5 asistencias y ha marcado dos goles, una justificación importante de la millonaria inversión que supuso para el club su contratación, más allá de que haya llegado libre de Al-Rayyan y se haya rebajado el salario más de la mitad, como se asegura extraoficialmente,



El dato contrasta con las 8 lesiones oficiales que reportó en el año completo que estuvo en Everton y las al menos cuatro ausencias por problemas físicos que reconoció Al-Rayyan de Catar, casi todas de varias semanas de duración. En Inglaterra fue más difícil mantener el velo sobre su situación físico, que ha sido constante desde sus años en Real Madrid.

​

James contabiliza más de una veintena de lesiones en su carrera, muchas de ellas relacionadas con la pantorrilla y el tema del soleo que lo ha atormentado. Ahora la molestia que reportó James a su DT es clara: "en el descanso nos avisó que tenía unas molestias en el bíceps femoral y preferimos protegerlo porque es un jugador importante para nosotros y no queríamos correr el riesgo de perderlo para después", declaró.

​

El bíceps femoral sería un sector relativamente nuevo en términos de molestias y eso es bueno y malo porque es impredecible. Desde el club se quiere mandar un mensaje de tranquilidad, pero el fantasma de las lesiones ni es nuevo ni ha sido un tema a minimizar para James. Por suerte no hay competencia de Selección Colombia en el corto plazo y eso puede ser un alivio, pues se puede manejar una nueva ausencia para no entorpecer su recuperación. Todos saben a lo que se exponen por asumir riesgos innecesarios.