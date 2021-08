A menos de un mes de Eliminatorias, ¿vuelve James?: él mismo responde

James Rodríguez volvió a aparecer en Twitch para ponerle el pecho a un tema espinoso: su regreso a la Selección Colombia.

Con la tranquilidad de siempre en esa red social, el zurdo dejó abierta la duda: "No sé si jugaré las Eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en Copas del Mundo, hay mucho talento".



Suena más a que podría no estar, si es que está deseando suerte a la distancia. Por ahora no hay señales claras de esa convocatoria y el técnico Reinaldo Rueda busca alternativas en un morfociclo en Bogotá, al qeu citó un diez, como Andrés Andrade.



Eso sí, en el futuro quiere ser quien tome las decisiones, según dijo: "En un futuro... ¿entrenador de Colombia? Sí porqué no. De acá a seis años, quién sabe qué pueda pasar. Pero hay que tener gente buena al mando, que sean serios y hagan las cosas bien".



Sobre su futuro tampoco dio pistas, pero aseguró: "me estoy sintiendo muy bien. Me siento en condiciones para poder competir ya, sea acá o en otro lugar, aún no sabemos. Estoy enfocado en estar cada día mejor", añadió.