Picantes declaraciones de Jacskon: ‘honestamente, no hubo gran cambio’

Colombia se jugará en las próximas semanas su futuro a Catar 2022, cuando enfrente a Bolivia y Venezuela, buscando retornar a los lugares de clasificación. Puntaje perfecto y esperar, son los resultados que la tricolor debe manejar, luego de los puntos perdidos en las jornadas anteriores.



Una voz autorizada para hablar de la tricolor, es sin duda, Jackson Martínez. El exatacante, con paso por Porto, Atlético de Madrid y parte de la tricolor, en Brasil 2014, habló con el programa Equipo F de ESPN, acerca del presente de la Selección Colombia.



Jackson respondió ante las críticas de la falta de confianza en los jugadores o el problema del planteamiento como las causas del momento de la tricolor “Todos llegan con confianza a la Selección. Te puedo decir que sí creo que el funcionamiento, esquema puede afectar el rendimiento, en la parte individual y colectiva. Al entrenador no se le dan las cosas, acorde a lo planeado, no se le dan las cosas”.

#ESPNEquipoFColombia | ¡Los que más saben de fútbol!



"No creo que los delanteros lleguen con desconfianza"



Jackson Martínez asegura que el funcionamiento y el esquema pueden estar causando la falta de gol de la Selección.#ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/EysgHIZaaZ — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 15, 2022

Cambio con la llegada de Reinaldo: No puedo decir exactamente si hubo un gran cambio, honestamente. Con los jugadores que hay, la Selección puede ser más atrevida. Creer más desde lo técnico. En el partido contra Argentina, fue duro de ver, con la necesidad de puntos y ver a los jugadores que estaban atrás, esperando. Cuando era un partido más de presionar.

#ESPNEquipoFColombia | #SelecciónColombia



"Con los jugadores que tenemos la selección puede ser más atrevida"



Picante crítica de Jackson Martínez al funcionamiento del equipo de Reinaldo de Rueda.#ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/uEYWqxYoZD — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 15, 2022

Líderes de la Selección: los líderes de ahora, hay que verlos desde la perspectiva actual, no los que estuvieron. Los líderes son, Ospina, James, Falcao, Cuadrado. En un partido tomas decisiones lejanas a lo que el entrenador pide, da la libertad, de acuerdo a como vaya saliendo. Todo jugador tiene la libertad de hacer su fútbol, pero siempre se rige por un esquema, se hace no para uno, sino para todo el equipo. Si no se va por el mismo camino, se daña todo.