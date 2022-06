Jackson corre riesgo: 'Lorenzo es mundialista, tiene la experiencia'

Jackson Martínez es la autoridad misma al hablar de la Selección Colombia. Su experiencia, sus goles, su rol central en el 'Mundialazo' de 2014, sus 111 goles en una carrera plena de éxitos pero también de tropiezos, la mayoría por problemas físicos, respaldan su opinión sobre el rumbo que debe tomar el equipo pasando la página dolorosa de la eliminación del Mundial de Catar.

Su discurso pasa ahora más por el espíritu, ahora que, en su nueva faceta de cantante, promociona su canción 'No hay duda': "Estamos proclamando la palabra de Dios a través de la música y este género, queremos llegar al corazón de la gente para que nos miremos al espejo que Dios nos muestra, y a la vez la esperanza que da todo aquel que confía plenamente en él", cuenta. Pero el fútbol es un tatuaje, una preocupación necesaria, una pasión. Por eso su voz hay que oírla con mucha atención:



El éxito y el fracaso



El éxito puede llevarte a dos situaciones: una es disfrutarlo con el corazón agradecido y saber lidiar con las situaciones difíciles, comprendiendo que nada de eso te da seguridad porque no puedes comprar la vida por más éxito o dinero que tengas. Disfrutarlo es agradable mientras no pongas la esperanza en ello, porque ahí vendrá el peor dolor, buscar algo creyendo que ahí encontrarás satisfacción y esa satisfacción plena no está ahí para nada. Y los fracasos son parte de la vida y sin ellos no podría uno meditar y considerar muchas cosas para aprender y crecer.



El fútbol, siempre ahí



No es posible desligarse, en mi caso que jugué fútbol es una pasión que está ahí, queda contigo hasta que te mueras.



Hombre de Selección, si gana o si pierde



No con todos contacto directo pero interactuamos por redes sociales, con otros tengo una relación más estrecha, siempre me la llevé bien con todos. Es duro (la eliminación de Catar) y mucho más viendo los jugadores y el potencial que tenemos. pero el pasado te puede destruir el futuro. El pasado, lo que pasó allá, no lo puedes cambiar. Puedes mejorar las cosas en el futuro, saber aplicarlo mejor, y con esto que pasó la selección va a surgir con más fuerza, deseo que venga un técnico que les de la oportunidad a los de mejor momento, que tenga manejo de grupo, que los jugadores lo respeten y que lo que diga sea lo que haga.

​

Candidatos: ¿local o extranjero?



No tendría un nombre en específico, lo veo no como una persona sino como un todo, espero que la Federación tenga el cuidado de ver que el entrenador tenga muy buen manejo de grupo, que se haga respetar de los jugadores pero desde el ejemplo, que sea alguien veraz en sus declaraciones, en sus relación con los jugadores, que tenga un buen sistema táctico y que haga jugar a la selección como está acostumbrada.



Aval a Lorenzo



La experiencia... he conocido varios entrenadores que no han tenido mayor experiencia y aún así han triunfado, la experiencia ayuda sin dudas en muchos aspectos pero él es un entrenador mundialista, que tuvo éxito como jugador al jugar mundiales y aparte ya como entrenador, en su rol de asistente, estuvo en dos mundiales. La experiencia él la tiene, tal vez no como la cabeza, pero si él fuera el elegido tiene una ventaja respecto a un entrenador que no conoce nada del país. Ganaría terreno porque muchas cosas no lo tomarían por sorpresa, ya entraría trabajando en cosas que incluirán más o menos en los jugadores, el ambiente. lo más importante es que elegido haga jugar bien a la selección porque si eso pasa más se podrá ganar.



La mística de 2014



​Los jugadores son diferentes, cada grupo tiene su momento, nosotros tuvimos un gran momento, grandes jugadores, fuimos un equipo muy unido, eramos fuertes uno con el otro, lo éramos y todos comprendíamos que era por el bien común. Pero influyeron muchos factores, pasar tantos partidos sin marcar fue uno de ellos, eso genera intriga, cambia el ambiente, la gente comienza a perder la credibilidad y eso no ayuda. los jugadores y la gente deben tener una comunicación, la hinchada debe estar conectada con los jugadores para apoyar, no digo no aceptar cuando se juega un partido malo pero hay momentos cuándo los partidos están difíciles y es cuando más se necesita el empuje.



No lo compararía porque son tiempos diferentes pero creo que tenemos futuro y entre más trabajemos en las inferiores de nuestros equipos para sacar más jugadores con calidad en al parte táctica más avanzada porque la técnica la tenemos por naturaleza, pero en el funcionamiento de un equipo como un todo vamos a tener mejores resultados.



Luis Díaz, piedra angular



De momento es el jugador que más resalta, está en la Champions League, en la que para mí es la mejor liga del mundo, la de Inglaterra, creo que lo está haciendo muy bien y lo veo muy enfocado, dispuesto a trabajar y crecer, está dispuesto a aprender y esos son pilares para avanzar. Pero decir que es la pi}edra angular, no lo diría, hay otros en buen momento, tal vez no en ese mismo momento de él pero seguirán viniendo jugadores, por lo tanto somos privilegiados de tenerlo, como ha pasado en la historia, y hay que seguir apoyando.



¿Quiénes?



Sinisterra hace un excelente trabajo, al estar ne la liga holandesa no tenga tantos comentarios, pero espectacular,; borre también y nos e habla mucho, con todos los toros que vengan van a tener un futuro en Selección y llegarán lejos, son muy jóvenes y están en ligas competentes



James, Cuadrado, Falcao... ¿son historia?



Para mí no. Antes de que hablemos de que son historia tendrá que llegar jugadores que puedan sucederlos. De qué sirve decir no llamar a James, A Cuadrado, a Falcalo, si no hay jugadores preparados para suplantarlos. Si deben ir o no a la selección debe ser decisión del entrenador que llegue, depende de cómo mira el futuro de la selección y si ellos tiene para aportar, que yo creo que sí, pero él dirá si contará o no con ellos pensando en iniciar un futuro largo, dirá si cuento o no con estos jugadores porque quiero iniciar un proceso largo y nuevo.