Valenciano le bajó el pulgar a tres referentes de Selección Colombia

Se avecina la fecha FIFA (programada para el mes de septiembre) y desde ya inicia la discusión respecto a quiénes integrarán la primera lista de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.



Si bien se trata de un amistoso, se espera que el entrenador argentino vaya mirando posibilidades de cara al recambio que pide la Tricolor, tras la decepcionante eliminación del Mundial.

Justamente al respecto habló Iván René Valenciano, voz más que autorizada, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports. Y es que el exfutbolista se refirió al presente de tres referentes del equipo nacional.



Al ser cuestionado, Valenciano afirmó tajantemente que si de él dependiera no llamaría a Radamel Falcao García, James Rodríguez ni Yerry Mina.



“En Inglaterra apenas va la primera fecha, en España arranca este fin de semana y en Catar llevan ya varias fechas pero James no ha vuelto a jugar. Hoy no convocaría a ninguno”, sentenció.



Para el exdelantero del Junior la falta de rodaje de los tres futbolistas sería determinante a la hora de elaborar la convocatoria. Más aún teniendo en cuenta que tanto James como Mina se encuentran lesionados y Falcao sufrió molestias físicas en la pretemporada.



Enfocándose netamente en la edad para la búsqueda del recambio, Yerry sería el único que tendría un eventual cupo. A pesar de su basta experiencia, apenas tiene 27 años. Por su parte, el ‘Tigre’ cumplió 36 y James 31.



​¿Está de acuerdo con el ‘Bombardero’?