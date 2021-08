¿Fatalismo? Valenciano opina que, si Rueda no gana, 'tiene que irse'

Una cosa habría que reconocerle a Iván René Valenciano: antes y ahora ha mantenido sus dudas sobre la administración de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia.

En su rol de comentarista en ESPN F90, el exfutbolista ratificó que “no estaba a la altura para llegar, fracasaba en Chile” y anticipó que, si los resultados en estas jornadas venideras de las Eliminatorias a Catar 2022, su futuro estará comprometido: “pierde con cara o pierde con sello", y si no mantiene la línea de cumplir con los resultados, “tiene que irse”.



Para Valenciano la discusión no pasa por si James es convocado o no sino por los puntos en la tabla de posiciones: “si Rueda con James mañana pierde dos partidos, se va, se tiene que ir”, sentenció.



Por ahora las discusiones están más centradas en si se puede cumplir o no la fecha de Eliminatorias y el futuro del DT colombiano no está en la agenda. Pero, por las dudas, Valenciano mantiene su posición de someter a examen a Rueda en cada salida y tener sobre la mesa la opción de un cambio.