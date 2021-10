Valenciano castiga a Selección Colombia: 'La culpa es del entrenador'

El exfutbolista y panelista de ESPN Fútbol Colombia, Iván René Valenciano, se refirió al empate de la tricolor frente a Brasil y aunque valoró el punto, asegura que hay futbolistas para pensar en un mejor juego. También castigó las decisiones de Reinaldo Rueda en lo que planificó frente a Brasil y más puntualmente en los hombres que eligió. ¿En qué se equivocó el seleccionador?

"Uno pretende una Selección que juegue mejor, es lo único, no pretendemos ni que sea el Barcelona, el Bayern Munich, ni el Manchester City. Creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo. Si Brasil hubiera venido en otro contexto, con la necesidad de conseguir el resultado, se lo hubiera llevado con creces y con todos los méritos, pero no tenían la necesidad. Con todo y eso en el primer tiempo nos dio una lección completa", dijo.



Y agregó: "Ninguno discute el punto contra Uruguay o contra Brasil, estamos hablando del juego en sí. Colombia puede jugar cara a cara con cualquiera y lo demostró en la Copa América, con Brasil y Argentina. Queremos ver una Selección que juegue como contra Chile, que le pase por encima, que creamos sociedades, hicimos todo lo que nos gusta en el fútbol".



Finalmente, Valenciano fue severo con Rueda y lo señaló de equivocarse frente a Brasil. "No es que no se pueda hacer el planteamiento, pero hay un error totalmente del entrenador, que no conozca o no sepa, que no pueda utilizar a Juanfer porque no marca, a Falcao porque no tiene el ritmo que necesita y a Roger porque no hace la banda. La culpa es del entrenador que pone a los jugadores que pone".