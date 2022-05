Pulla de Iván Mejía a responsables de decepción de Colombia en Francia

La Selección Colombia Sub 20 decepcionó en su estreno en el torneo Maurice Revello en Francia (el antiguo Esperanzas de Toulon), cayendo en la definición penaltis contra el débil Comoras tras el 1-1 inicial.

El equipo nacional tuvo muchos problemas de definición y se complicó solo en su estreno en el certamen internacional, en el que el país suele hacer buenas presentaciones.



Las críticas y hasta los memes no se han hecho esperar y se concentran en delanteros como Tomás Ángel, de quienes se esperaba mucho más.



Pero el analista Iván mejía ha ido más allá y no se ha quedado solo en los futbolistas que efectivamente son responsables, o en los entrenadores, pues vale recordar que el DT titular, Héctor Cárdenas, está en España, al frente a l selección mayor, que jugará el 5 de junio un amistoso contra Arabia Saudí.



Mejía no duda sobre culpables de fondo: "Derrota de la selección juvenil ante la portentosa selección de Comoras. Pero, Don Ramón y GONZALEZ son los ”dueños”. A todo marrano le llega su navidad..", dijo.

Derrota de la selección juvenil ante la portentosa selección de Comoras. Pero, Don Ramón y GONZALEZ son los”dueños”. A todo marrano le llega su navidad.. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) May 31, 2022

'Los dueños' es el término que el propio Jesurún utilizó para defender su permanencia en el cargo de presidente de la Fedefútbol (FCF) a pesar de las polémicas y de resultados como este o como la eliminación del Mundial de Catar, que en otros países pagaron los directivos en partes iguales con los entrenadores.



El siguiente reto de Colombia en el torneo juvenil francés será Argelia, el próximo viernes 3 de junio.