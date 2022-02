Iván Mejía duda de directivo señalado pero no de Queiroz: 'yo le creo'

Un gran alboroto se armó en el fútbol colombiano tras la graves acusaciones que lanzó Carlos Queiroz contra Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y presidente de la Difútbol.

Dijo el portugués, entre otras cosas, que su salida de la Selección Colombia tuvo que ver directamente con ese directivo: "Mi salida de la selección Colombia o 'Cajón' fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurun", dijo el portugués en sus redes sociales.



Muchos reaccionaron con incredulidad pero no el analista Iván Mejía: "Yo le creo a Queiroz. Conozco lo malvado, pernicioso y sátrapa que es el peor dirigente de la historia del fútbol colombiano", dijo en su cuenta de Twitter.





Yo le creo a Queiroz. Conozco lo malvado, pernicioso y sátrapa que es el peor dirigente de la historia del fútbol colombiano. https://t.co/gX5lKZx7V1 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 27, 2022

Sátrapa se define como una persona que gobierna despótica y arbitrariamente, lo que para Mejía es lo que ocurre con González Alzate hace más de tres décadas.



Queiroz desmintió al polémico dirigente, quien dijo que él se había ido después de la fecha de Eliminatorias en la que Colombian encajó 9 goles contra Uruguay y Ecuador, y aseguró que hay documentos que prueban la indemnización que le pagó la FCF.