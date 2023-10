Mejía pone el dedo en la llaga: 'la titularidad de Borré deja dudas'

Sin falsa necesidad de simpatía popular, al punto. Así era Iván Mejía cuando estaba frente a los micrófonos y así se mantiene hoy, en uso de buen retiro. Su opinión sigue siendo igual de respetada.

Por eso se aguardaba por un juicio de su parte después de los dos empates que firmó al Selección Colombia contra Uruguay (2-2) y Ecuador (0-0).



El propio técnico Néstor Lorenzo la dejó picando: "Siento que en estas dos fechas perdimos cuatro puntos. Los jugadores saben lo que hablamos y salimos a ganar. La satisfacción que tengo es que los jugadores responden y merecieron ganar. No estoy conforme con el empate, sino con el performance del equipo", dijo.

​

Y Mejía, a la distancia, estuvo parcialmente de acuerdo: "Era para ganarlo. Colombia tuvo todo, hasta un penal y le falto ese instinto para liquidar a esta inofensiva escuadra ecuatoriana. Cuando tuvieron la pelota manejaron el juego y las opciones. Tácticamente bien parados", dijo en sus redes sociales.

Sin embargo, dejó una reflexión clave, muy a su estilo: "La titularidad de Borre deja dudas", escribió, después de comentar en un trino anterior que el delantero titular de Colombia "no llegó a Quito".

Para Mejía es claro que un número 9 sin gol no es tema cerrado en una Selección Colombia, aunque para Lorenzo el barranquillero cumplió el plan a cabalidad: "Rafael jugó bien. Las peleó todas, las aguantó. No tuvo la fortuna de llegar al gol, pero creo que hizo un gran partido para el equipo. Fíjate que, a pesar de que dicen que juega por afuera, lo importante es no tener el nueve, sino llegar a la posición de nueve".

​

¿Se discutirá alguna vez abiertamente el tema que propone Mejía? Evidentemente no en el interior del grupo, menos cuando es el autor de uno de los tres goles de Colombia en la Eliminatoria, pero después los dos puntos de seis posibles en esta doble jornada dan pie a cualquier debate...